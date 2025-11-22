¡GOLAZO! Raúl Jiménez rompe su sequía y le da la victoria al Fulham sobre el Sunderland (VIDEO)

Raúl Jiménez festeja su gol con Ryan Sessegnon en el duelo entre Fulham y Sunderland.

El delantero mexicano Raúl Jiménez rompió su sequía sin anotar con el Fulham luego de que este sábado marcó el gol de la victoria de 1-0 sobre el Sunderland en el partido correspondiente a la Jornada 12 de la Premier League.

El seleccionado nacional logró su anotación al minuto 84 del encuentro celebrado en Craven Cottage, luego de que se lanzó en el área para conectar con la derecha un centro de Samuel Chukwueze.

Con su victoria sobre el Sunderland, el Fulham llegó a 14 unidades al conseguir su cuarta victoria, pues también registra dos igualadas y seis caídas. De momento se ubica en la decimocuarta posición de la Premier League.

¿Desde cuándo no hacía gol Raúl Jiménez con el Fulham?

El atacante mexicano Raúl Jiménez rompió una racha de dos meses sin hacer goles con el Fulham, con el que no anotaba desde el 28 de septiembre en la derrota por 3-1 a manos del Aston Villa en la Jornada 6 de la Premier League.

El canterano del América lleva tres goles en la Temporada 2025-2026 con los Cottagers, pues también se hizo presente en el triunfo de 2-0 sobre el Bristol en la segunda ronda de la Copa de la Liga.

Raúl Jiménez viene de jugar la Fecha FIFA con la Selección Mexicana, con la que marcó una diana de penalti en el tropiezo por 2-1 ante Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.

¿Qué sigue para Raúl Jiménez y el Fulham?

Raúl Jiménez y el Fulham visitan la cancha del Tottenham el próximo 29 de noviembre en actividad de la Jornada 13 de la Premier League. Tres días después, el 2 de diciembre, los Cottagers reciben al Manchester City en la Fecha 14.

El club en el que milita el seleccionado tricolor también se mantiene vivo en la Copa de la Liga, torneo en el que el próximo 17 de diciembre enfrenta como visitante al Newcastle en la ronda de cuartos de final.

Raúl Jiménez suma hasta el momento 24 goles en 85 partidos con el Fulham desde su llegada al equipo en agosto del 2023.

