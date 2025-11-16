Álvaro Fidalgo se impresiona por Gilberto Mora y demuestra su amor por la Selección Mexicana (VIDEO)

Álvaro Fidalgo está cerca de ser jugador de la Selección Mexicana y portar los colores del Tricolor en el Mundial 2026. El español ya tiene la nacionalidad y en momentos ha demostrado su amor por México, tanto así que está atento a cada partido del equipo de Javier Aguirre y al joven de Xolos Gilberto Mora.

Antes de salir al campo para el calentamiento previo para el encuentro ante el LA Galaxy, el mediocampista del América estaba en el túnel que lleva a los vestidores viendo la repetición del tiro de tres dedos de Gilberto Mora, una acción a la que Álvaro Fidalgo reaccionó con un “ahhh”.

El técnico mexicano sigue buscando a los jugadores que formarán parte del grupo en el Mundial del 2026 y no ha descartado que Álvaro Fidalgo pueda ser parte de México para el torneo organizado por la FIFA.

¿Cuándo podría ser convocado Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo ya tiene la nacionalidad mexicana, pues lleva cuatro años y medio viviendo en México para jugar con el América, pero la FIFA tiene un reglamento estricto en esos casos, así que el mediocampista español aún tiene que esperar para ser convocado.

Fidalgo cumple cinco años de residente en México en marzo del 2026; será en ese mes cuando pueda ser elegible para Javier Aguirre y el técnico mexicano pueda probarlo de cara a la Copa del Mundo del siguiente año.

Según varios reportes de la prensa especializada en deportes, el futbolista azulcrema ya le dio el sí a la Selección Mexicana para el siguiente año y podría ser en el microciclo de marzo cuando Javier Aguirre convoque a Álvaro Fidalgo para la gira por Centroamérica.

¿Quiénes son la competencia de Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo podría ser una pieza importante en el esquema de Javier Aguirre para la Copa del Mundo del 2026; sin embargo, tiene competencia por un lugar en la Selección Mexicana con algunos mediocampistas de la Liga MX.

Nombres como Erik Lira, Marcel Ruiz, Charly Rodríguez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Fidel Ambriz, Orbelín Pineda y Obed Vargas son algunos futbolistas que pueden hacerle competencia al español para la Copa del Mundo del 2026.

El único que queda fuera de esta lista es el joven de Xolos, Gilberto Mora, pues tanto en la Copa Oro como en el partido ante Uruguay demostró que tiene lo necesario para ser titular en el equipo de Javier Aguirre.

DCO