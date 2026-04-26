Chelsea vence al Leeds United y se verá las caras con el Manchester City en la final de la FA Cup

El Chelsea se clasificó a la final de la FA Cup después de vencer al Leeds United por la mínima en la cancha del Wembley Stadium con un solitario gol del argentino Enzo Fernández para el 1-0 final en el marcador.

El marcador se abrió al minuto 23 de tiempo corrido cuando el Chelsea tomó mal parado al Leeds por la banda derecha; Pedro Neto llegó a línea de fondo y mandó un centro al corazón del área de los visitantes, donde apareció Enzo Fernández para rematar de cabeza y marcar el primer tanto del encuentro.

🚨 ENZO FERNANDEZ SCORES A RARE HEADER TO BREAK THE DEADLOCK!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 1–0 Leedspic.twitter.com/O6Sg6snO08 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 26, 2026

El Chelsea continuó con la presión constante durante el primer tiempo y la superioridad sobre el Leeds United antes del descanso, llegando con la ventaja a la parte complementaria y sosteniéndola hasta el final del encuentro.

Los segundos 45 minutos fueron muy complicados para ambas escuadras, con pocas oportunidades frente a la portería rival y sin mucha claridad bajo los tres palos, por lo que el marcador se quedó solo con un gol para darle el pase a la final al equipo de Calum McFarlane.

Los Blues vuelven a una final de la FA Cup después de cuatro años de ausencia; la última vez que llegaron fue en 2022, cuando enfrentaron al Liverpool, pero cayeron derrotados en la tanda de penaltis por marcador de 6-5, además de que en las dos temporadas anteriores, 2021 y 2020, también pelearon por el título, pero fueron derrocados por Leicester City y Arsenal, respectivamente.

Chelsea beat Leeds United to reach the FA Cup Final 🔥🔵🏆 pic.twitter.com/o1J4Po7eTe — OneFootball (@OneFootball) April 26, 2026

El Chelsea se medirá ante el Manchester City en la gran final de la FA Cup y será la primera vez que estas dos escuadras se verán las caras en el partido por el título del torneo local, ya que, a pesar de que el certamen se disputa desde 1872, nunca se habían cruzado en el último encuentro de la temporada.

Cabe recalcar que los citizens disputarán su cuarta final de la FA Cup al hilo, aunque en las últimas dos ediciones fueron derrotados por el Crystal Palace en 2025 y cayeron a manos del Manchester United en 2024, mientras que en 2023 vencieron a su rival de la ciudad para levantar el título.

En caso de que el equipo de Pep Guardiola se lleve el trofeo, empatarían al Chelsea, Liverpool y Tottenham en títulos con ocho conquistas. El máximo campeón de esta competencia es Arsenal con 14 títulos en su historia.

DCO