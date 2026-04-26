¡OTRA MÁS! Edgar Cadena gana la última etapa de La Vuelta a Asturias y así lo celebra el mexicano

Edgar Cadena celebra su victoria en la última etapa de La Vuelta a Asturias.

Edgar Cadena volvió a poner el nombre de México en alto después de quedarse con la victoria en la cuarta y última etapa de La Vuelta a Asturias, con la que suma su segunda victoria como profesional en su carrera.

Con este resultado, el mexicano sube una posición en la tabla general de la competencia y termina en el quinto puesto del torneo, solo por detrás de los colombianos Nairo Quintana, el campeón, y Diego Pescador, y de los españoles Adria Pericas y Txomin Juaristi.

“Estos últimos meses he estado trabajando duro en casa y los resultados se ven aquí; he tenido buenas sensaciones, buenas piernas y aprovecho las oportunidades. Como lo dije antes de salir, no pierdo la esperanza y salió otra etapa; estoy feliz”, comentó Edgar Cadena.

¡Victoria de Edgar Cadena (Storck MRW Bau)! El mexicano repite triunfo también en la Calle Uría#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/dehMQWssBT — Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 26, 2026

Para llevarse la victoria, Edgar Cadena firmó un tiempo de 3 horas, 39 minutos y 59 segundos, llegando a la meta nuevamente con los brazos abiertos y una sonrisa que demuestra el buen momento que atraviesa el mexicano dentro del ciclismo.

“Es una carrera de un gran prestigio, estoy contento, tengo que seguir dando resultados en todo el año; esperemos que pueda tener una oportunidad (en el World Tour). Soy un corredor que tiene mucho que demostrar y, pues nada, simplemente una oportunidad para mí sería maravillosa”.

En la actualidad, Edgar Cadena e Isaac del Toro son los dos grandes representantes de nuestro país en el ciclismo mundial y quienes nos pueden dar muchas alegrías en el futuro dentro del World Tour, aunque Cadena sigue en busca de un equipo que le dé la oportunidad de estar en la máxima categoría de este deporte.

Edgar Cadena (Storck MRW Bau) tras su triunfo de hoy en el podio de Oviedo#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/y3UkjbFG6S — Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 26, 2026

Hace un par de años, Edgar Cadena estuvo en una entrevista exclusiva para La Razón de México y reveló que uno de sus sueños que tiene por cumplir es competir en las tres grandes vueltas que hay en el ciclismo mundial y va por buen camino.

“A mediano plazo mi principal meta es entrar a un equipo profesional procontinental o world tour, en pocas palabras de segunda o primera división. A largo plazo, correr las tres grandes vueltas que hay, ya sea Giro de Italia, Tour de Francia o una Vuelta a España y a futuro ganar alguna de esas sería fenomenal”, expresó el ciclista mexicano.

Poco a poco Edgar Cadena está poniendo su nombre en la escena principal del ciclismo, llamando la atención de diferentes equipos para poder participar en el World Tour en el futuro.

DCO