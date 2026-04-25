Edgar Cadena gana en la Vuelta a Asturias y consigue su primera victoria como ciclista profesional (VIDEO)

Édgar Cadena celebrando su victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Asturias.

ORGULLO MEXICANO. Edgar Cadena se llevó los reflectores este sábado en la Vuelta a Asturias tras llevarse la victoria en la tercera etapa de la competencia, logrando su primera conquista como ciclista profesional desde su debut.

El cierre de la etapa fue cardíaco, ya que a 30 kilómetros de llegar a la meta, el atleta mexicano no paró de acelerar y logró unirse al pelotón líder para ir construyendo su victoria; con un buen ritmo en el último tramo, dejó atrás a sus rivales para atravesar en solitario la línea de meta.

Con la mirada de la afición sobre él, una sonrisa de oreja a oreja y con los brazos arriba, fue como Edgar Cadena cerró una participación histórica en la Vuelta a Asturias para llevarse una gran victoria que recordará para siempre.

Las declaraciones de Edgar Cadena tras su victoria

Con esta victoria, el ciclismo mexicano rectifica que atraviesa por un buen momento, ya que tenemos a dos grandes representantes en el máximo circuito, Isaac del Toro y Edgar Cadena. El ganador este fin de semana dio estas declaraciones tras su victoria.

“Se siente bastante bonito ganar una etapa, más en una carrera de gran prestigio como ésta. Estoy agradecido con mi equipo y con los directivos que están haciendo todo para que el equipo crezca. Siempre que gano le dedico el triunfo a una novia ciclista que tuve y ya no está. Va por ella”, confesó Edgar Cadena.

La etapa en la que Edgar Cadena se fue con la mano en alto constó de 157 kilómetos entre Figueras y Vegadeo, recorrido que el mexicano concluyó con un tiempo de 4 horas, 6 minutos y 33 segundos para quedarse con el sexto puesto de la clasificación.

Edgar Cadena tiene oportunidad de volver a ganar en la Vuelta a Asturias

Tras su victoria este sábado en la tercera etapa de la Vuelta a Asturias, Edgar Cadena ya se prepara para la última competencia de este torneo, en la que buscará llevarse la victoria nuevamente.

La última etapa se corre este domingo 26 de abril y la ciudad de salida es Lugones; recorrerán 152 kilómetros para llegar a Oviedo, donde se encontrará la meta para conocer al campeón de la competencia.

Por la ausencia de Isaac del Toro por lesión, las miradas de la afición mexicana están puestas en Edgar Cadena, esperando que pueda conseguir una victoria más este fin de semana antes del cierre de la Vuelta a Asturias.

DCO