Canelo Álvarez pierde 200 mil pesos en menos de 10 minutos por apostar con un profesional (VIDEO)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene un amigo muy allegado que es el tipster mexicano Pol Chavira, quien asiste en repetidas ocasiones a los entrenamientos del boxeador mexicano y llegan a apostar fuertes cantidades de dinero en diferentes juegos o retos.

En esta ocasión el ‘Canelo’ Álvarez y Pol Chavira apostaron 100 mil pesos en rayuela, sin embargo el pugilista mexicano perdió en el primer juego y pidió la revancha contra el apostador, lamentablemente Álvarez volvió a caer derrotado, perdiendo 200 mil pesos en menos de 10 minutos.

Cabe recalcar que ellos dos han apostado en diferentes ocasiones, como en volados, rayuela y una de las más impresionantes fue la apuesta que le hizo el ‘Canelo’ Álvarez a Pol Chavira diciéndole que no le podía conectar un golpe y si lo hacía le pagaría una fuerte cantidad de dinero.

Canelo Álvarez regresa a la actividad en septiembre próximo

Después de recuperarse de su lesión en el codo, el ‘Canelo’ Álvarez regresó a los entrenamientos para prepararse de cara a su primer pelea del 2026, para la que todavía no tiene rival pero hay varios candidatos para subirse el ring con el mexicano.

La batalla que tendrá el ‘Canelo’ Álvarez será el próximo 12 de septiembre del 2026 en Riad, Arabia Saudita, el anuncio fue dado por Turki Alalshikh hace algunos meses. El evento tendrá como nombre “México contra el mundo” y el evento contará con varios boxeadores mexicanos del equipo del mexicano, además de una pelea por un título mundial.

Este será el regreso del ‘Canelo’ Álvarez, ya que desde su derrota ante Terence Crawford el mexicano no se ha subido al ring para sostener un enfrentamiento con algún rival, aunque se esperaba que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, tuviera su primer pelea en abril de este año.

Canelo Álvarez estuvo hace unos días en CDMX en un torneo de golf

A pesar de estar enfocado al 100 por ciento en su próxima pelea, el ‘Canelo’ Álvarez a veces se da el tiempo para asistir a diferentes eventos deportivos para despejar la mente, además de pasar tiempo con viejos amigos.

Hace unos días, el pugilista mexicano estuvo en la Ciudad de México para participar en un torneo de golf amateur previo a que arrancara el LIV Golf 2026 en el Club de Golf Chapultepec.

Cabe recalcar que el ‘Canelo’ Álvarez es aficionado a este deporte, ya que tiene su propio torneo llamado “No Golf, No Life” y en varias ocasiones se le ha visto practicando en diferentes campos.

DCO