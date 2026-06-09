Argentina vence a Islandia con gol de Leo Messi en su última prueba antes de arrancar el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a solo horas de iniciar en la cancha del Estadio Azteca y algunas selecciones terminan su preparación previa al torneo internacional, como el caso de Argentina. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Islandia en Auburn, Estados Unidos, su último encuentro amistoso antes de la Copa del Mundo.

La mejor noticia para la Albiceleste no fue conseguir la victoria ante el conjunto europeo, sino que Lionel Messi volvió a las canchas siete días antes del arranque de la Copa del Mundo para Argentina. El conjunto sudamericano llega como favorito para llevarse el título internacional por segunda ocasión al hilo.

¡CAYÓ EL PRIMERO! 🇦🇷💥



Valentín Barco aprovecha los rebotes en el área de Islandia para abrir el marcador#AquiPasa pic.twitter.com/VfmrXrVpiw — Claro Sports (@ClaroSports) June 10, 2026

El primer tanto del encuentro llegó gracias a Valentín Barco; el joven de 21 años sacó un disparo desde fuera del área tras un par de rebotes en el área de Islandia. La esférica terminó colándose por el poste izquierdo de Elías Ólafsson y Barco volvió a marcar con la Albiceleste después de tres meses.

Lionel Scaloni siguió con la misma tónica de los encuentros amistosos; empezando el segundo tiempo, realizó cinco cambios para darle descanso a sus jugadores y otorgarle minutos a otro más antes de iniciar el Mundial 2026.

La afición se levantó de su asiento al minuto 70 de juego, cuando el tablero electrónico marcó noveno cambio para Argentina; salió el dorsal ‘17′, Giuliano Simeone, y entró el camiseta número 10, Lionel Messi, llevándose las miradas de los asistentes y dándole tranquilidad a la afición de su país de cara a la Copa del Mundo 2026.

¡GOOOOOL DE MEEEEESSI! 😮‍💨⚽💥



El astro argentino entró, provocó y anotó ante Islandia desde los 11 pasos 😎#AquiPasa pic.twitter.com/KmxPWcBeYX — Claro Sports (@ClaroSports) June 10, 2026

¡ALMADAAAAAAA! ⚽🇦🇷💥



Messi, De Paul y Thaigo se juntan para el tercero de Argentina#AquiPasa pic.twitter.com/VCeCL6pqBf — Claro Sports (@ClaroSports) June 10, 2026

Para cerrar el marcador del encuentro apareció Thiago Almada; el jugador del Atlético de Madrid recibió la esférica cerca del punto penal y solo tuvo que empujar la número cinco para poner el tercer tanto de Argentina en el marcador. La última vez que el mediocampista marcó un tanto con la Albiceleste fue en junio del 2025.

Ya no quedan más amistosos para la actual campeona del mundo y su siguiente compromiso será en la cancha del Arrowhead Stadium el próximo 16 de junio del 2026 para enfrentarse ante Argelia en su debut en la Copa del Mundo de la FIFA.

Los otros dos rivales de la Albiceleste serán Austria y Jordania, así que en el papel el conjunto comandado por Leo Messi no tendría complicaciones para avanzar como primer lugar de grupo a los dieciseisavos de final del Mundial.

DCO