Y ahora, llegan los centroamericanos; México encabeza inauguración

Con un show de drones fue como dieron inicio de manera formal los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, que este 2026 cumplen un centenario de su primera edición, la cual se realizó con la participación solamente de tres delegaciones: México, Cuba y Guatemala, en la Ciudad de México, en 1926.

LA DELEGACIÓN mexicana, ayer, en la inauguración de la justa deportiva ı Foto: @COM_Mexico

El espectáculo artístico contó con la dirección musical del arreglista José Antonio Molina y del productor Antonio González, además del talento de jóvenes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la primera universidad privada y mixta de la nación caribeña, al ritmo del tema “Dominicano soy 2026”.

El Tip: LA ANTERIOR y única vez que Santo Domingo había recibido el certamen fue en 1974, con la participación de 23 países y 2,053 atletas en 18 deportes.

Las imágenes de la zona arqueológica de Teotihuacán se presentaron durante la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, ya que en la zona arqueológica de nuestro país se llevó a cabo el encendido a la llama que llegó hasta la ciudad de Santo Domingo.

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LA DELEGACIÓN de República Dominicana, país anfitrión de la competencia regional, ayer ı Foto: AP

La primera delegación en desfilar fue precisamente la mexicana, con el clavadista Juan Celaya y la tiradora Gabriela Rodríguez como abanderados. El regiomontano, medallista olímpico en París 2024, participa por primera vez en su carrera en la justa regional, mientras que la oriunda de Saltillo, Coahuila, llega a tierras dominicanas como la defensora del título que consiguió en la pasada edición de San Salvador 2023.

25 ediciones se han celebrado de la competencia

Los deportistas tricolores fueron los primeros en desfilar debido a que México fue el creador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para la actual edición, nuestro país cuenta con un contingente de 698 deportistas, entre los que también sobresalen Uriel Muñoz, Alegna González, Osmar Olvera y Prisca Awiti.

Antigua y Barbuda fue la siguiente delegación en pasar al centro de la cancha del Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde posteriormente pasaron el resto de las delegaciones que veremos competir en 40 deportes en los próximos días.

LA CEREMONIA de apertura contó con un despliegue de música y danza ı Foto: AP

La afición que se dio cita en las tribunas del estadio explotó de emoción al ver a la velocista Marileidy Paulino y el boxeador Cristian Javier Pinales encabezando la delegación del anfitrión República Dominicana, la última en salir a la cancha de las 37 naciones que compiten desde ayer y hasta el próximo 8 de agosto, cuando concluya el evento deportivo.

En el escenario que fue montado en una de las cabeceras del Estadio Olímpico Félix Sánchez, Héctor Aníbal salió a escena para realizar un perfomance. De igual manera, Mark B, Vakeró y Maffio cantaron sus mejores melodías frente a un público eufórico.

FÉLIX SÁNCHEZ, exatleta olímpico dominicano, llevó la antorcha Fulgor Caribe. ı Foto: AP

“Soy Caribe” es la canción que comenzó a sonar en el recinto en Santo Domingo y Miriam Cruz la interpretó junto a Jandy Ventura, un tema que aborda el orgullo de ser caribeño. Joe Veras y Alexandra fueron los siguientes en aparecer en el escenario para continuar con el show musical de esta inauguración.

Los vigesimoquintos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y los terceros que recibe República Dominicana, arrancaron de manera oficial con el encendido del pebetero, acto que estuvo a cargo de Félix Sánchez, considerado el mayor atleta en la historia de República Dominicana, motivo por el cual el estadio de la capital del país lleva su nombre. El exdeportista de 48 años ganó el oro olímpico en los 400 metros con vallas en las ediciones de Atenas 2004 y Londres 2012.

LOS ARTISTAS Jandy Ventura y Miriam Cruz interpretaron “Soy Caribe”. ı Foto: AP

Santo Domingo 2026 promete muchas emociones durante las próximas dos semanas, en las que México buscará terminar en el primer lugar en el medallero por tercera edición en fila, luego de que acabó en lo más alto en las justas de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

El equipo mixto de bádminton aseguró ayer la primera medalla para nuestro país en la competencia, luego de derrotar 3-1 a El Salvador en semifinales. Guatemala es el rival a vencer en la final, que se realiza la mañana de este sábado.