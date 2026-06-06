¿Cuáles son los 27 partidos INÉDITOS del Mundial 2026 y cuándo se juegan?

El Mundial 2026 tendrá 27 juegos inéditos en la fase de grupos, una cantidad considerable y que se entiende por tratarse de la primera edición del magno evento de la FIFA que contará con la participación de 48 selecciones nacionales.

La coanfitriona Canadá y Bosnia y Herzegovina protagonizarán el primero de estos encuentros el próximo 12 de junio, cuando se enfrenten en el BMO Field de Toronto en la primera jornada del Grupo B.

Equipos como España, Alemania y la vigente monarca, Argentina, también disputarán partidos inéditos en la primera ronda del Mundial 2026, en el que las escuadras debutantes son Cabo Verde, Uzbekistán, Jordania y Curazao.

Todos los partidos inéditos en el Mundial 2026

Canadá vs Bosnia y Herzegovina (12 de junio)

Haití vs Escocia (13 de junio)

Alemania vs Curazao (14 de junio)

Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio)

España vs Cabo Verde (15 de junio)

Irak vs Noruega (16 de junio)

Austria vs Jordania (16 de junio)

Portugal vs República Democrática del Congo (17 de junio)

Ghana vs Panamá (17 de junio)

Curazao vs Ecuador (20 de junio)

Bélgica vs Irán (21 de junio)

Uruguay vs Cabo Verde (21 de junio)

Francia vs Irak (22 de junio)

Portugal vs Uzbekistán (23 de junio)

Colombia vs República Democrática del Congo (23 de junio)

Panamá vs Croacia (23 de junio)

Sudáfrica vs Corea del Sur (24 de junio)

Marruecos vs Haití (24 de junio)

Curazao vs Costa de Marfil (25 de junio)

Nueva Zelanda vs Bélgica (26 de junio)

Cabo Verde vs Arabia Saudita (26 de junio)

Senegal vs Irak (26 de junio)

Jordania vs Argentina (27 de junio)

Colombia vs Portugal (27 de junio)

República Democrática del Congo vs Uzbekistán (27 de junio)

Croacia vs Ghana (27 de junio)

Jordania vs Argentina (27 de junio)

Grupo K del Mundial 2026, plagado de cruces inéditos

Un caso peculiar en el Mundial 2026 es el del Grupo K, cuyos seis encuentros no tienen antecedentes ni siquiera en cotejos de carácter amistoso. Este sector lo integran Colombia, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Portugal, una de las favoritas para alzar el trofeo el próximo 19 de julio.

Ni siquiera las selecciones de Colombia y Portugal se han visto las caras. Lo harán el próximo 27 de junio, cuando midan fuerzas en la tercera y última jornada de la fase de grupos, en choque a celebrarse en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Dos de esos seis juegos inéditos del Grupo K en el Mundial 2026 se efectuará en México; el primero de ellos, el 17 de junio en el Estadio Ciudad de México con el cruce entre Uzbekistán y Colombia. El segundo será el el 23 del mismo mes, cuando el conjunto sudamericano enfrente a República Democrática del Congo en Guadalajara.

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Pero un tercer partido sin historial tendrá lugar en México. El 24 de junio se miden Corea del Sur y Sudáfrica en el Estadio BBVA de Monterrey, que será testigo del primer antecedente entre asiáticos y africanos.

¿Cuántos juegos habrá en la fase de grupos del Mundial?

La fase de grupos del Mundial 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, constará de 72 partidos, de los cuales 27 tendrán el primer capítulo de su historia. Esto significa que el 37 por ciento de los juegos de la primera fase son inéditos.

Los encuentros correspondientes a la ronda grupal de la Copa del Mundo están programados para realizarse del 11 de junio al 27 de junio. Un día después se pondrá en marcha la etapa de dieciseisavos de final, que por primera vez también se disputará en un Mundial, esto debido al aumento de 32 a 48 participantes.

EVG