¡Confirmado! Jugadores de Irán reciben sus visas para jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos

Jugadores de Irán festejan un gol contra Gambia en un amistoso rumbo al Mundial 2026.

Los miembros de la selección de Irán que participará en el Mundial 2026 ya recibieron sus visas, informaron este viernes dos funcionarios estadounidenses. Los asiáticos tienen programados sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, que organiza el torneo junto con México y Canadá.

Así, podrán ingresar a Estados Unidos desde su base de entrenamiento en Tijuana, México, antes de sus dos primeros partidos en el Grupo G contra Nueva Zelanda y Bélgica, cerca de Los Ángeles.

Proud of our outstanding team at the U.S. Embassy in Ankara for their work processing visas for Iran’s national football team on their road to the @FIFAWorldCup in the United States.



Sports transcends borders, and we look forward to welcoming competitors and fans from around the… https://t.co/KpFUCFcvZV — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 5, 2026

Participación de Irán en Mundial 2026 estuvo en complicaciones

La participación de Irán en el Mundial 2026 se vio complicada por la guerra de este país con Israel y Estados Unidos. Los problemas con la tramitación de visas habían llevado previamente a que Irán trasladara su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, en la frontera de México con California.

Un funcionario estadounidense señaló que todos los jugadores de la selección iraní recibieron el visto bueno para sus visas y estaban en proceso de recibirlas. Un segundo funcionario indicó que se habían expedido visas para jugadores, entrenadores, preparadores y parte del personal de apoyo.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre las visas.

Proud of our outstanding team at the U.S. Embassy in Ankara for their work processing visas for Iran’s national football team on their road to the @FIFAWorldCup in the United States.



Sports transcends borders, and we look forward to welcoming competitors and fans from around the… https://t.co/KpFUCFcvZV — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 5, 2026

El segundo funcionario no pudo decir si a algún solicitante iraní se le había negado la visa. No estaba claro de inmediato cuándo se le devolverían los pasaportes al equipo iraní para permitirle viajar, pero el funcionario dijo que podría ser tan pronto como el viernes o el sábado.

Irán prepara en Tijuana su participación en el Mundial

El plantel se ha estado preparando para el Mundial 2026 en un campamento de entrenamiento en Antalya, Turquía, antes de partir hacia Tijuana. La selección aseguró que ya ha recibido visas de la embajada de México en Ankara.

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, atribuyó a la legación estadounidense en Ankara el mérito de tramitar las visas para la selección iraní.

“El deporte trasciende fronteras, y esperamos dar la bienvenida a competidores y aficionados de todo el mundo”, escribió Barrack el viernes en las redes sociales.

Irán juega sus dos primeros partidos en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después. Viaja luego a Seattle para enfrentar a Egipto el 26 de junio.

Irán y Estados Unidos podrían encontrarse en la ronda de dieciseisavos de final, el 3 de julio en Arlington, Texas, si ambos terminan segundos en sus grupos.

El presidente Donald Trump había desalentado en marzo la participación de Irán en el Mundial 2026, al decir que no le parecía “apropiada” y al plantear preocupaciones sobre la “vida y seguridad” de los jugadores. Un día después, la selección nacional de Irán respondió que “nadie puede excluirla” de la Copa del Mundo.

EVG