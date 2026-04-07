¡Oficial! Canelo Álvarez deja el boxeo para estudiar; así fue su primer día de Universidad en San Diego

Bien dicen que nunca es tarde para empezar una nueva etapa en la vida y por ello el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez dejó el boxeo de lado, por lo menos un poco, para arrancar con su primer día como estudiante universitario en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos.

El tapatío, excampeón mundial indiscutido de peso supermedio, compartió en sus redes sociales fotos de su ingreso a la Universidad de San Diego y con el mensaje: “Nunca es tarde para empezar. Primer día de escuela”, dicen sus historias de Instagram.

Canelo ingresa a la Universidad de San Diego ı Foto: Especial

Canelo Álvarez prepara su regreso al ring

El mexicano Saúl Canelo Álvarez se mantiene entrenando y en recuperación, pues luego de perder ante Terence Crawford se operó del codo debido a un dolor que no le permitía estar al cien fisicamente.

Por lo mismo de su cirugía, el tapatío se encuentra trabajando duro en el gimnasio al lado de los elementos del Canelo Team. Saúl ha estado ayudando a Jaime Munguía y David Picasso, quienes están al mando de Eddy Reynoso.

Se informó que el regreso del Canelo será el 12 de septiembre en una velada en Arabia Saudita, en donde tendrán participación más peleadores mexicanos, entre ellos algunos del establo de Reynoso.