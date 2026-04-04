Hermano del Canelo Álvarez recuerda cómo logró salir con vida tras haber sido secuestrado (VIDEO)

Víctor, hermano del 'Canelo' Álvarez, reveló cómo le hizo para salir con vida tras haber sido secuestrado.

Víctor Álvarez, hermano del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, fue víctima de un secuestro en el 2018. Las redes sociales recordaron aquel momento, concretamente una entrevista que dio tiempo después el podcast “Los Mafia”, en la cual recordó cómo logró salir con vida.

El ‘Paletas’, como es apodado Víctor Álvarez, reveló que lo que lo sacó con vida de esa complicada situación fue decir que conocía al ‘Canelo’ por un amigo en común, esto luego de que sus secuestradores encontraron en su celular fotografías de él con el pugilista.

La estrategia del hermano del ‘Canelo’ Álvarez funcionó, pues inmediatamente después uno de sus secuestradores dijo: “Este no tiene feria, no es pariente del boxeador, ya con eso hay que soltarlo”.

¿Cómo secuestraron al hermano del ‘Canelo’ Álvarez?

Víctor Álvarez, hermano del ‘Canelo’, fue secuestrado en diciembre del 2018 después de haber realizado un retiro bancario de 200,000 pesos.

El ‘Paletas’, quien en ese momento portaba un reloj de lujo tipo Rolex, fue interceptado cerca de una gasolinera y golpeado de manera brutal. Al despertar estaba inmovilizado en la cajuela de un automóvil.

Durante su cautiverio de tres días, el hermano del ‘Canelo’ Álvarez fue interrogado y golpeado con rifles, y esto último le provocó graves heridas en la cara.

Canelo Álvarez lideró negociación con secuestradores

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien en el momento del secuestro de su hermano Víctor se preparaba para su pelea contra el británico Rocky Fielding en el Madison Square Garden de Nueva York, tomó las riendas de las negociaciones.

Después de varias horas de diálogo con la ayuda de intermediarios, el acuerdo de liberación de su hermano se redujo de millones de dólares a un pago de 500,000 dólares.

El hermano del ‘Canelo’ Álvarez fue abandonado cerca de la V Región Militar. Herido y bañado en sangre, el ‘Paletas’ intentó pedirle ayuda a un taxista, el cual se negó a subirlo.

Víctor Álvarez pudo llegar vivo a su hogar por su propio pie. Aseguró, a manera de reflexión, que está “vivo de milagro” tras esta difícil experiencia.

EVG