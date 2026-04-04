Eduin Caz bromea con Arturo Vidal en pleno concierto y le manda un beso a la leyenda de Chile (VIDEO)

Grupo Firme se encuentra en su gira internacional y este fin de semana dieron concierto en Chile, donde Eduin Caz protagonizó un momento único con la leyenda del futbol chileno Arturo Vidal, a quien le dijo que lo esperaba después del evento para darle un beso.

“¿Dónde está?, hay cabro... aquí está el jugador, no te vayas a ir, compadre, a ti te voy a dar un beso, hey, pero ahorita nos vemos para tomarnos hasta el agua de las macetas, gracias, hermano, gracias por estar aquí”, comentó Eduin Caz durante una parte del concierto.

Además, antes de ver a Arturo Vidal entre el público, el cantante mexicano recibió una camiseta de la Selección de Chile personalizada, pues traía su nombre y el número uno, la cual presumió después de saludar e invitar a Arturo Vidal al backstage.

Arturo Vidal sigue jugando profesionalmente a sus 38 años

Arturo Vidal no pudo ayudar a su selección a llegar al Mundial 2026, pero el ‘Rey’ Arturo sigue demostrando su calidad al más alto nivel del futbol profesional en Chile, siendo uno de los referentes en este momento en el Colo-Colo.

Antes de volver a su país para seguir jugando al futbol, Arturo Vidal llegó de Europa a Brasil para vestir los colores del Flamengo; tiempo más tarde tuvo un fugaz paso por el Club Athletico Paranaense y seis meses después salió del Brasileirao para llegar al conjunto chileno como agente libre.

Arturo Vidal es una de las figuras del futbol chileno, pues perteneció a la época dorada de La Roja, cuando ganaron varios títulos de Copa América; en ese entonces, Vidal jugaba en equipos como el Barcelona, Juventus, Bayern Múnich e Inter de Milán.

Grupo Firme visitará Bolivia y Colombia antes de volver a México

Grupo Firme se encuentra de gira internacional por Sudamérica y este sábado tendrán su segunda fecha en Chile, la cual se lleva a cabo en el Movistar Arena en la ciudad de Santiago.

Después de su parada en Chile, Eduin Caz y compañía viajarán a Bolivia, donde tendrán una fecha el 11 de abril en el Estadio Real Santa Cruz. Días más tarde estarán en Medellín y Cali, Colombia para sus dos últimos conciertos antes de volver a México para continuar con la gira.

Aguascalientes es la primera ciudad que recibe a Grupo Firme el 2 y 3 de mayo en el Palenque de San Marcos y será hasta el 12 de junio cuando vuelvan a viajar al extranjero y el Estadio Colombia en Pereira será la primera parada del “La Última Peda Tour 2026" de nuevo en Sudamérica.

DCO