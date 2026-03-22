Grupo Firme: Así fue la brutal pelea que hubo en el concierto de la banda

Grupo Firme se encuentra de gira por el continente americano, pues la banda de regional mexicano ha conquistado corazones más allá de las fronteras. Sin embargo, su concierto en Honduras terminó opacado por un lamentable episodio de violencia que se viralizó en redes sociales.

La presentación, realizada el 20 de marzo en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en la ciudad de Tegucigalpa, reunió a miles de fanáticos, pero una riña campal en medio del público desató caos y preocupación entre los asistentes. Te contamos qué sucedió y qué han dicho las autoridades sobre la pelea.

Grupo Firme: Así fue la brutal pelea que hubo en el concierto de la banda

De acuerdo con videos difundidos en plataformas digitales sobre la pelea ocurrida en el concierto de Grupo Firme, un hombre inició una confrontación física.

Las imágenes muestran empujones, golpes y momentos de tensión que rápidamente se extendieron a quienes estaban cerca. La gente alrededor de ellos intentó alejarse del pleito para no resultar herida, por lo que alrededor de los hombres que pelean se encuentran varias filas de asientos vacíos.

El altercado escaló en cuestión de segundos. En los videos se aprecia que dos mujeres intentaron intervenir para separar a los involucrados, pero fueron empujadas y terminaron en el suelo. Una de ellas incluso fue lanzada hacia las gradas, lo que generó alarma entre los presentes.

Testigos señalaron que varias personas pidieron la intervención inmediata del personal de seguridad, pero en las imágenes no se ve a ningún guardia cerca.

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HOMBRE DESATA PELEA SALVAJE EN CONCIERTO DE GRUPO FIRME



Un tipo enloqueció a golpes en pleno show y mandó al suelo a varias personas, incluidas mujeres que intentaron parar la bronca.



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La noche del viernes 20 de marzo de… pic.twitter.com/q2E0KFYEc2 — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 22, 2026

Aunque no se ha confirmado oficialmente que hubiera heridos de gravedad durante esta pelea que hubo en el concierto de Grupo Firme en Honduras, los videos evidencian que varios asistentes resultaron afectados en medio del caos.

La falta de información sobre la detención del agresor o el inicio de una investigación por parte de las autoridades o la organización del show ha incrementado la incertidumbre en redes sociales.

Hasta el momento, Grupo Firme no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido en Tegucigalpa. En sus cuentas, la agrupación compartió únicamente imágenes previas al concierto, donde Eduin Caz aparecía bromeando con sus compañeros minutos antes de subir al escenario.