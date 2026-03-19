Eduin Caz lamenta la muerte del Dr. Culichi: ‘Se nos fue, muchachos’

El cantante Eduin Caz de Grupo Firme lamentó la muerte de Aneudi Rendón Moreno, mejor conocido en redes sociales como Dr. Culichi, quién fue el encargado de hacer la cintura de la esposa del músico.

A través de sus redes sociales, Eduin Caz publicó una foto en la que lo podemos ver posar junto con el especialista de la salud. Su mensaje comenzó con una declaración contundente: “El viejo más positivo que he conocido se nos fue, muchachos”, lamentó de inicio.

“Todo lo que dijo que haría, lo hizo. No fueron tantos años de conocerlo, pero lo que lo conocí bastó para ver la mera piola que era, hasta para hacer un dueto”, expresó.

En el pasado, el médico llegó a colaborar con la agrupación de regional mexicano en un tema musical del 2024 cuando grabaron el tema ‘Ayúdame a creer’, el cual se incluyó en el álbum ‘En vivo desde Mazatlán, Sinaloa’.

“Y sólo porque el viejo se lo propuso hicimos el dueto y bien”, aseguró, añadiendo un emoji de carita con ojos de corazones a su comentario, recordando el buen momento.

“Me da una tristeza terrible enterarme que se nos fue el viejo. Mando mi más sentido pésame para toda su familia de parte de toda mi familia”, concluyó.

El Dr. Culichi murió este 18 de marzo. Aunque se desconoce cuál fue la causa del fallecimiento del famoso, se especula que se trató de un infarto. El equipo del doctor emitió un comunicado al dar a

“Hoy despedimos no sólo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional, cuya pasión por su vocación, entrega incansable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”, se indicó.“Su legado vivirá por siempre en su trabajo, en el cariño de quienes lo rodearon y en el recuerdo de todos aquellos que confiaron en él”, se agregó.