Nasry Asfura asume presidencia de Honduras; promete combatir violencia y pide unidad

El nuevo presidente Nasry Asfura, de 67 años, asume el cargo hasta 2030 en medio de un Congreso fragmentado y tras unas elecciones reñidas.

Nasry Asfura asumió la presidencia de Honduras este martes, en una ceremonia austera en el Congreso Nacional, desde donde reiteró su compromiso de combatir la pobreza, corrupción y crimen del país, y pidió la unidad nacional, incluyendo a los partidos derrotados.

Asfura Zablah llegó al cargo tras una controvertida elección, considerada una de las más reñidas en la historia reciente del país, caracterizada por un escrutinio lento de casi un mes y denuncias cruzadas de fraude.

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras durante una ceremonia austera en el Congreso Nacional, sin presencia de mandatarios extranjeros. ı Foto: Reuters

Además, la llegada de “Tito” Asfura representa el regreso del Partido Nacional al poder tras el gobierno de Xiomara Castro, de Libertad y Refundación.

En una ceremonia modesta, sin presencia de jefes de Estado extranjeros y únicamente con el cuerpo diplomático acreditado, Nasry Asfura juró como presidente de Honduras para el periodo de 2026 a 2023.

El presidente hondureño Nasry Asfura encabeza su investidura en el Congreso, mientras enfrenta el reto de reactivar la economía y atraer inversión. ı Foto: Reuters

El nuevo mandatario juró el cargo ante el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, quien también le colocó la banda presidencial; posteriormente, Asfura tomó juramento a sus tres vicepresidentes: María Antonieta Mejías, Carlos Flores y Diana Herrera.

Asfura Zablah se comprometió a combatir la pobreza, la corrupción y el crimen, así como reactivar la economía, con prioridad al empleo, la inversión y una política de austeridad estatal.

Durante su toma de posesión, Asfura prometió “trabajo y más trabajo” para combatir la pobreza que afecta a seis de cada 10 hondureños. ı Foto: Reuters

Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras Nasry Asfura, en su discurso de toma de posesión



Asimismo, Asfura se comprometió a luchar de frente contra la inseguridad y a reducir el Estado para lograr mayor eficiencia y destinar recursos “para atender a los más necesitados”.

El tiempo empezó a correr, no podemos perderlo, tenemos que resolver problemas a la gente para servir Nasry Asfura, en su discurso de toma de posesión



Asfura recibe la banda presidencial de manos del titular del Congreso, Tomás Zambrano, en Tegucigalpa, este martes 27 de enero. ı Foto: Reuters

Nasry “Tito” Asfura, quien llegó al poder con una diferencia de apenas 0.47 por ciento de los votos frente a Salvador Nasralla, lo hizo con un Congreso fragmentado, donde el Partido Nacional no cuenta con mayoría absoluta, lo que lo obligará a negociar con la oposición para aprobar reformas de fondo.

El nuevo presidente llega en un contexto de crecimiento económico moderado para Honduras a cargo de la mandataria saliente Xiomara Castro. Sin embargo, la inseguridad en el país sigue siendo uno de sus principales retos.

En el plano internacional, Asfura busca fortalecer relaciones con Estados Unidos e Israel para impulsar proyectos de desarrollo y no descarta retomar relaciones diplomáticas con Taiwán, rotas en 2023 por el gobierno anterior.

