Acusan a Christian Nodal de plagiar a Grupo Firme con ‘Incompatibles’ | VIDEO

El nuevo sencillo de Christian Nodal, ‘Incompatibles’, ha generado polémica en redes sociales desde su estreno. Además que muchos aseguran que la canción estaría dedicada a Belinda y Cazzu, ex parejas del artista, otros han llegado a acusar al famoso de cometer plagio.

Es cierto que la nueva canción de Christian Nodal tiene un estilo un poco diferente al del cantante de ‘mariacheño’, pues al inicio muchos aseguraron que buscó tomar un giro similar al de Carin León.

Ahora, muchos aseguran que la canción suena como una de Grupo Firme, lo que ha dejado mal parado al artista de regional mexicano, quien días atrás presumía haber hecho marketing con la polémica de Cazzu y Rauw Alejandro.

¿Nodal le copió a Grupo Firme?

Decenas de usuarios acusaron a Nodal de copiar parte de la letra de ‘Me Pierde Por Wey’ de Grupo Firme, la cual incluye la frase “cuando son como usted, una lloradita, una peda y la que siga”.

El público encontró una gran similitud entre dicha frase y una que utiliza Nodal que dice “una peda, una llorada y luego a lo que sigue”. En ese sentido, señalan que la idea es prácticamente la misma.

Sin embargo, cabe mencionar que varios usuarios destacaron como este es un dicho popular mexicano, así destacando que no necesariamente era un plagio. Algunos comentarios por este similitud fueron:

“Frases de Grupo Firme, voz de Carin León y el video de RBD“.

“Ya aprendió a la mujer y tan bien compositor que era”.

“El suegro en vez de ayudarlo ,dice aquí nos hundimos todos“.

“Es un dicho popular”.

“Dime con quien andas y te diré quien eres“.

En 2022, el cantante reconoció que rechazó colaborar con la banda al considerarlos su competencia, aunque después admitió sentir admiración por la banda liderada por Eduin Caz.

El desempeño del video musical de ‘Incompatibles’ en YouTube fue otro tema ampliamente conversado en las redes sociales, donde muchos señalaron como en tres días apenas sumó 900 mil vistas, una cifra muy inferior al comparar el éxito que solía tener el cantante en plataformas digitales.

Por otro lado, en la sección de comentarios surgieron fuertes críticas por parte del público que señaló su paternidad ausente, se burlaron del video y aseguraron que “perdió el toque” con este tema que fue creado en colaboración con Pepe Aguilar.

Algunas de las reacciones fueron: