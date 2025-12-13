El matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa siendo uno de los más comentados en redes sociales. Hace unas semanas la cantante aseguró que tenían planes de casarse por la Iglesia en 2026, sin embargo, la ceremonia podría no llevarse a cabo, pues en TikTok empezaron a circular especulaciones sobre una supuesta infidelidad del sonorense.

La tercera en discordia sería la violinista que acompaña a Nodal en sus presentaciones, de acuerdo con las teorías de los internautas. Todo inició debido a un video que se volvió viral. Te contamos.

Acusan a Nodal de ser infiel a Ángela Aguilar con su violinista

Usuarios de redes sociales comentan que Christian Nodal estaría siendo infiel a su esposa Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar. Las teorías surgieron luego de que se difundiera un video en TikTok que muestra una escena bastante curiosa.

El clip logró captar el preciso momento en que la intérprete de “Libre Corazón” sorprendió a su esposo al aparecer sin aviso en uno de sus conciertos. Lo que más llamó la atención de los internautas fueron las reacciones de los músicos ante la melosa escena.

La violinista de Nodal, identificada como Esmeralda Canapé, y la violonchelista, se miran cómplices y con un gesto, interpretado por muchos, como de burla hacia la pareja. Además, internautas aseguran que Esmeralda le lanzó una mirada retadora a Ángela Aguilar.

Y, por si fuera poco, los mariachis también lucen intrigados ante la reacción de la músico y su compañera. El momento generó sospechas de que todos en el escenario sabían algo que el público no.

Además, los fans de la famosa investigaron y descubrieron que la violinista compartió una historia en Instagram en agosto de este año, en la que Nodal le da un trago directamente de la botella en pleno concierto.

Del mismo modo, afirman que Esmeralda quiere “copiarle el look a Ángela”, pues luce cabello corto y colore negro; han encontrado fotografías con poses y atuendos muy similares.

@aridahiivapy Al parecer la violinista tiene algo que ver con Nodal - La del chelo se sabe toda la historia y se burlan de la señora esposa - Angela sospecha y quiso marcar territorio porque ese hombre es solo para ella - Nodal no soporta a su esposa pero no la puede dejar Pepeyonce no lo dejaría. - La historia continuará....

Ante el revuelo que ocasionó el video del concierto de Nodal, usuarios de redes sociales comentan que la boda por la Iglesia del cantante y Ángela Aguilar podría estar en riesgo de no celebrarse. A inicios de noviembre, la cantante aseguró que llegaría al altar con el sonorense en mayo de 2026.

Hasta el momento, los músicos de Nodal no se han expresado ante los medios, ni en redes, para aclarar o defenderse por los gestos que, aunque naturales, se interpretaron de diferentes maneras.