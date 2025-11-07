¿Christian Nodal ya no puede tomar? VIDEO exhibe que huelen y retiran sus bebidas durante concierto

Parece ser que después de que Christian Nodal acaparó todos los titulares porque se le pasaron las copas y millones lo vieron en estado inconveniente, se han tomado medidas para que el esposo de Ángela Aguilar no vuelva a tener un momento bochornoso.

Retiran bebidas con alcohol para Christian Nodal

Al parecer, la situación con la bebida de Christian Nodal escaló hasta el punto en que ahora, el famoso ex novio de Cazzu no puede tomar alcohol, aunque se desconoce quién habrá dado dicha indicación.

El público se dio cuenta de ello por un video que circula en redes sociales, donde aprovechan un momento en que el artista está mirando para otro lado. Entonces, un miembro del staff de acerca a las bebidas del famoso.

Tras oler ambas, el desconocido decide tomar las bebidas. Al parecer, esto como una manera para evitar que el artista beba en exceso y pase algún otro momento bochornoso.

En redes sociales, los comentarios no se detuvieron con mensajes como los siguientes:

"Qué duro, ¿se imaginan vivir con Ángela y tener que estar sobrio?"

“Sí porque como la otra va a andar con su tour, no lo va a poder cuidar”.

“Berrinche de la tía pelucas y orden de Pepeyonce”.

“Qué hueva andar cuidando a un vato que debería tener criterio de sus actos”.

“Me huele a que ya van a tener problemas”.

“¿Ordenes de Ángela o del papá suegro?"

“Se va a encabronar el alma enamorada”.

¿Por qué le revisan las bebidas a Christian Nodal?

Fue en una presentación en Monterrey que se hizo evidente que Christian Nodal tomó más alcohol del que debía, lo que lo llevó a dar declaraciones cuestionables en el escenario y después, a ser auxiliado por su equipo mientras tambaleaba a la salida del evento.

Las redes sociales no pararon en críticas en ese momento, sobre todo porque captaron momentos en los que aseguraban, Ángela parecía estar enojada y apenada del show que dio su marido por tomar de más.

Y es que la audiencia notó que no se mostraba muy amable ni siquiera con su esposa, pues circulan videos en donde visiblemente harto, le indica a su pareja que se vaya de una manera muy poco amable.

En ese sentido, Christian Nodal le dice “¿ahora sí ya te vas?" frente a sus decenas de espectadores, ante lo que ella trata de mantener la compostura. Momentos antes, parecía que él le había indicado a Ángela Aguilar que no bajara a cantar con él.