Nodal niega incumplir con manutención de su hija

El cantante Christian Nodal, en un concierto en la Plaza de Toros, en marzo.

Un día después del inicio de la gira en México de la cantante argentina Cazzu, su expareja Christian Nodal lanzó un comunicado en el que niega que incumple con la manutención de su hija, Inti.

“Christian Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”, informó el abogado del intérprete, César Muñoz.

El Dato: En redes sociales, Christian Nodal fue criticado por lanzar el comunicado ayer, justo un día después de que Cazzu inició su gira Latinaje.

Por lo anterior, indicó que “cualquier versión contraria es falsa, y su difusión sólo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática”.

Sobre las declaraciones de Cazzu en el podcast Se regalan dudas, donde afirmó que no le dieron permiso de traer a su hija en su anterior visita a México cuando presentó Perreo, una revolución, el litigante aseguró que el cantante “nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin anticipación debida”.

En Se regalan dudas, La Jefa narró: “Ese hombre (el abogado) me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’”.

Al respecto, el abogado de Nodal en México dijo que el litigante de Argentina “jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron de manera virtual. Nunca la vio a los ojos, porque hablaba a través de una computadora”. Sin embargo, la intérprete de “Con otra”, en su narración comentó que esa conversación fue por Zoom.

Dijo que desde que llegó Cazzu con su hija solicitó una convivencia con la niña, pero no ha tenido ninguna respuesta. Lo hizo a través de la abogada de la artista, Soledad Lizardo. “No hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija”, dijo. También informó que iniciará el trámite de nacionalidad y pasaporte de la pequeña.