Cineteca Nacional contiene crisis y admite falta de personal

En medio de la presentación de la 79 Muestra Internacional de Cine, la directora de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, reconoció que el crecimiento del recinto no ha sido acompañado por una ampliación de su estructura laboral, situación que detonó tensiones con trabajadores, aunque aseguró que el conflicto ya fue atendido.

“Hemos pasado por momentos muy complicados, hay mucha tensión interna… manifestaciones muy claras de descontento de muchos trabajadores”, declaró. Además, señaló que la inconformidad surgió en gran medida por el modelo de contratación vigente.

Explicó que una parte sustancial del personal opera bajo el esquema de servicios profesionales: “Mucha gente está contratada en una modalidad por honorarios… porque desde hace muchos años la estructura de base no ha podido ser ampliada en función de su crecimiento”.

El Dato: EN LA MUESTRA de cine de este año, tres películas mexicanas serán parte de la cartelera, además de la cinta Magallanes, protagonizada por Gael García.

La directora subrayó que este rezago contrasta con la expansión del complejo: “Ahora con dos nuevas sedes, con 30 salas que operar, ha crecido la cantidad de trabajo, ha crecido la cantidad de responsabilidad… y no ha podido crecer de igual manera la estructura básica”.

Detalló que más de 300 personas laboran bajo este régimen, cuyos pagos dependen de los ingresos propios del recinto, aunque sujetos a lineamientos federales. “No somos una empresa privada, no somos un negocio. Es una entidad pública que depende de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Hacienda”, puntualizó la directora.

Sobre el origen de las protestas, precisó: “Los pagos del mes de enero tuvieron que retrasarse, sobre todo para compañeros de reciente ingreso, y eso fue la chispa que detonó esta inconformidad”.

No obstante, Stavenhagen insistió en que la situación ya fue regularizada. “Es importante aclarar que la Cineteca no tiene deudas con ningún trabajador… Están cubiertos perfectamente los pagos al mes de febrero y marzo va a ser cubierto también”, afirmó.

Añadió que ya inició el proceso para dar continuidad laboral: “La semana pasada empezó el trámite para la recontratación de todos estos trabajadores de abril a diciembre… ya está en marcha”.

En ese sentido, adelantó ajustes en las condiciones económicas: “Se está contemplando una revisión de los ingresos, buscando homologar actividades, que nadie quede por debajo del salario mínimo y garantizar un ingreso justo”.

Reconoció que el proceso ha sido complejo: “Son trámites difíciles, llenos de papeleo, pero estamos en ello para que todo el personal sea contratado”.

Respecto al futuro inmediato, dijo que se prevé reforzar las áreas operativas: “Una vez que se realice la recontratación se va a empezar la contratación de nuevo personal, lo cual fue autorizado, para suplir las enormes necesidades que tenemos”.

Además, reveló que existen mesas de trabajo con autoridades federales para transformar el esquema laboral: “Se está analizando la demanda de pasar de este esquema de honorarios a otro donde ya se puedan otorgar prestaciones laborales. Todo esto está sobre la mesa”, compartió la titular de la Cineteca.

El pasado 18 de marzo, integrantes de la Colectiva Cineteca Nacional convocaron a una manifestación el próximo viernes en la sede de Yoco si no se cumplen sus demandas.

PANORAMA INTERNACIONAL. En paralelo, el recinto alista la 79 Muestra Internacional de Cine, que reunirá 14 títulos de diversas latitudes y obras de realizadores como Lucrecia Martel, Lav Diaz y Bi Gan, consolidando una oferta que dialoga con las tendencias contemporáneas del séptimo arte.

Del 26 de marzo al 12 de abril será en la Cineteca Nacional (Xoco), y del 3 al 23 de abril en la de las Artes y en la de Chapultepec. La 79 Muestra incluye en su programación el clásico Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, 1968).