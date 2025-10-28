Este es el motivo por el que Ángela Aguilar cambió el nombre de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ de Rocío Dúrcal

Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán desde que se viralizó que la famosa se habría adjudicado la composición de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ para su colaboración con Steve Aoki titulada ‘Invítame un café’.

¿Ángela Aguilar plagió ‘La Gata Bajo la Lluvia’?

El escándalo ocurrió después de que Ángela Aguilar ganara un premio MUSA por su trayectoria como compositora, lo que hizo que comenzaran a valorar e investigar las producciones que cuentan con sus créditos en las canciones que interpreta.

Fue entonces que llamó la atención el tema ‘Invítame un café’, que es una versión techno de la icónica canción ‘La Gata Bajo la Lluvia’, al contar con la misma melodía y letras que la de Rocío Dúrcal, pero interpretada por la polémica cantante de regional mexicano.

¿Por qué Ángela Aguilar le cambió el nombre a la canción de Rocío Dúrcal?

Fue en una entrevista pasada que la cantante americana compartió el motivo por el que prefirieron cambiarle el nombre al tema, por lo que reveló que fue una situación principalmente legal.

“El autor no nos dio los derechos para usar el nombre en nuestra versión, entonces para poder sacarla, tuvimos que ponerle un nombre”, explicó brevemente en un programa de radio.

Seguido, aclara: “No fue ni mi idea ni por ganas, por ser individualista o nada más que queríamos esa canción porque amo a Rocío Dúrcal, lo que ha hecho. Esta canción, yo crecí con ella”, argumentó.

Si bien de este modo quedó claro lo que sucedió, en redes sociales los Internautas no dejan de acusar a Ángela Aguilar por tomar la canción de Rocío Dúrcal y cambiar su nombre. Algunas de las reacciones fueron: