VIDEO de Christian Nodal borracho se hace viral, ¿indirecta a Cazzu y Ángela Aguilar se enojó?

Nodal se pone borracho en concierto y lanza turbia indirecta a Cazzu, ¿Ángela Aguilar se enojó?

Christian Nodal se encuentra en el centro de la polémica, pues durante su reciente concierto en Monterrey, fue captado borracho durante y después de su concierto. El momento desató controversia, pues parece haberle enviado una indirecta a Cazzu y haber hecho enojar a Ángela Aguilar.

¿Christian Nodal le manda indirecta borracho a Cazzu?

Si bien es considerado común que los artistas beban alcohol durante sus presentaciones, a Christian Nodal se le pasaron las copas y el resultado de ello fue un momento bochornoso. En ese sentido, se hizo viral un video donde parece lanzar una indirecta a Cazzu.

“La familia y los buenos corazones no tienen precio”, señaló. Este comentario podría estar haciendo referencia a la pelea activa por la manutención y cuidado de su hija Inti, a quien Nodal no ha visto desde hace varios meses.

Recordemos que Cazzu, la madre de su hija, compartió en el pasado que no consideraba que la manutención que recibía fuera justa y hace poco negó que fuera de millones de pesos mexicanos, como presumió él en un comunicado.

¿Ángela Aguilar se enojó con Nodal?

Otro video viral es uno donde podemos ver al cantante después de su concierto y como lo ayudan para permanecer de pie mientras se dirige a su auto. Lo que destacó es que el famoso aparece sin su esposa, algo que no tardó en llamar la atención.

Y es que solo momentos antes, sobre el escenario, cantaron juntos y se besaron con mucha emoción, entre vitoreos y abucheos por igual del auditorio. Sin embargo, incluso ese momento de romance generó controversia.

@bebyta600 Así salió Nodal después de su concierto, Porque su esposa no salió del brazo de el presumiendo lo cómo siempre no dicen que detrás de un buen hombre una buena esposa y que en las buenas y en las malas siempre juntos 😂😂😂 ♬ sonido original - 😉De todito un poco😉

Aseguran que Ángela Aguilar quería que a Christian Nodal se le bajara la borrachera durante el concierto, por lo que le pidió que bebiera algo, aunque no lo hizo. Aseguran que esto la hizo enfurecer por completo.

En un video, aseguran que él le prometió a la cantante que bebería agua siempre que ella cantara con él, aunque después no sucede. Usuarios aseguran que esto habría provocado el enfrentamiento.