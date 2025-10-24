¿Ángela Aguilar está embarazada? Kunno desata rumores tras cancelación de conciertos

Ángela Aguilar ha cancelado varias fechas de su gira ‘Libre Corazón’, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones en redes sociales. En ese sentido, señalan que la cantante de regional mexicano podría estar esperando un bebé junto a su esposo, Christian Nodal.

Si bien muchos aseguran que Ángela Aguilar canceló varias presentaciones por no vender boletos, otros indican que en realidad, podría haber un motivo positivo por el que la famosa ha tenido que dejar de lado algunas fechas de su gira por Estados Unidos.

Kunno habla de Ángela Aguilar, ¿confirma embarazo?

Fue durante los premios Eliot que cuestionaron a Kunno, amigo íntimo de la cantante, sobre la cancelación de los conciertos de ella, despertando los rumores de que ahora sí se encuentra en la dulce espera, después de poco más de un año de matrimonio.

“Es algo que les voy a contar más adelante, sé la razón. Es algo interesante que sé que los va a sorprender mucho”, dijo entre risas y mostrándose relajado al respecto. Cuando comenzaron a lanzar preguntas sobre un posible embarazo, él dijo “espérense. Aguántame a tenerla acá” y “¿tío? También me encantaría", señaló.

Y es que en el cumpleaños reciente de Ángela, llamó la atención que la artista decidió no lucir su figura con un atuendo ajustado como los que suele utilizar en otros momentos de su vida, sino que optó por una vestimenta holgada.

Ángela Aguilar CANCELÓ sus conciertos para dar una GRAN SORPRESA asegura Kunno. ¿Crees que se trate de un EMBARAZO con Nodal?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/YWYCGUTWA2 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 24, 2025

Además, se mencionó en el encuentro con Kunno que algunas videntes hablaron de un posible embarazo de la famosa, ante lo que él replicó “ay no, en 2025 todavía con las videntes”, se burló.

Hasta ahora, no se sabe si Ángela Aguilar está embaraza y si ese es el motivo por el que ha cancelado varios de sus conciertos, los cuales por cierto, contaban con un bajo números de ventas.

La cantante de regional mexicano tenía programados 18 conciertos, pero ya no se presentará en los recintos de Nueva Jersey, Pensilvania, Indiana, Illinois, Carolina del Norte y Colorado.

Las fechas canceladas son:

24 de octubre: Ritz Theatre, Nueva Jersey

26 de octubre: The Santander Performing Arts Center, Reading, Pensilvania

1 de noviembre: Old National Centre, Indianapolis

2 de noviembre: The Auditorium, Chicago

14 de noviembre: Martin Marietta Center for the Performing Arts, Carolina del Norte

23 de noviembre: Paramount Theatre, Denver

El resto de la gira sigue planeada con normalidad y los seguidores esperan que Ángela Aguilar se pueda presentar en las fechas que restan.