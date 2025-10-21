Cazzu canta ‘Cielito Lindo’ con sus fans en la calle: ‘Me explota el corazón’ | VIDEO

Cazzu se ha convertido en una de las artistas más queridas en México, pues su gira Latinaje ha sido un gran éxito alrededor del país. Ante ello, la cantante se ha mostrado agradecida y contenta con el apoyo que recibe de sus seguidores.
Recientemente, Cazzu llegó a Mérida para dar su concierto en Yucatán, dónde recibió una enorme sorpresa por parte de sus seguidores que decidieron llevarle mariachi y cantarle ‘Cielito lindo’.
Cazzu canta ‘Ciielito Lindo’ con sus fans
Fue a través de sus redes sociales que la cantante argentina publicó una serie de imágenes en la que dejó en evidencia el amor del público mexicano hacia ella.
Ángela Aguilar confiesa que ‘tiene miedo’ tras recibir reconocimiento en La Musa Awards 2025 | VIDEO
En el video podemos ver a los músicos interpretando el tema mientras sus fanáticas cantan con ella, quién las abraza emocionada. “No puedo creer cómo me recibieron en Mérida. Me explota el corazón”, celebró la artista en un mensaje junto con su publicación.
En el siguiente video solo público una serie de corazones mientras la tomaban de espaldas. Ella lucía muy emocionada mientras sus fanáticos y el grupo musical La veían de frente y sonaba la música. En ese momento, le cantaban ‘El Son de la Negra’.
Un clip tomado con fans muestra a la celebridad agradeciendo y muy contenta, así como su reacción de sorpresa total cuando la recibieron con mariachi por su llegada a Mérida.
Sin duda alguna, Cazzu se ha convertido en un personaje muy querido por el público mexicano. No es solamente por su polémica con Christian Nodal y Ángela Aguilar, ya que también ha demostrado tener una gran inteligencia emocional, además de brindar al público femenino un importante mensaje de amor propio y empoderamiento.
El público en redes sociales celebró el encuentro de caso con sus fans y algunos de los comentarios fueron los siguientes:
- "Cazzu merece todo el amor y reconocimiento del mundo“.
- "Una mexicana que nació en Argentina!!!! Si señor!!"
- "Cuando la personalidad del artista conecta con el público, pasa esta magia“.