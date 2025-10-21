Cazzu canta ‘Cielito Lindo’ con sus fans en la calle: ‘Me explota el corazón’ | VIDEO

Cazzu se ha convertido en una de las artistas más queridas en México, pues su gira Latinaje ha sido un gran éxito alrededor del país. Ante ello, la cantante se ha mostrado agradecida y contenta con el apoyo que recibe de sus seguidores.

Recientemente, Cazzu llegó a Mérida para dar su concierto en Yucatán, dónde recibió una enorme sorpresa por parte de sus seguidores que decidieron llevarle mariachi y cantarle ‘Cielito lindo’.

Cuando sos buena persona eso se termina sabiendo a la larga o a la corta, y cazzu logró demostrarlo en todo mexico a pesar de que intentaron (intentan) hundirla.

Qué mujer sos julieta 😭♥️ pic.twitter.com/9BatvQRjlQ — kitty cvte | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 🤎 (@jvstcazzu) October 21, 2025

Cazzu canta ‘Ciielito Lindo’ con sus fans

Fue a través de sus redes sociales que la cantante argentina publicó una serie de imágenes en la que dejó en evidencia el amor del público mexicano hacia ella.

En el video podemos ver a los músicos interpretando el tema mientras sus fanáticas cantan con ella, quién las abraza emocionada. “No puedo creer cómo me recibieron en Mérida. Me explota el corazón”, celebró la artista en un mensaje junto con su publicación.

En el siguiente video solo público una serie de corazones mientras la tomaban de espaldas. Ella lucía muy emocionada mientras sus fanáticos y el grupo musical La veían de frente y sonaba la música. En ese momento, le cantaban ‘El Son de la Negra’.

Cazzu cantando con un grupo de fans y unos mariachis "Cielito Lindo" en la ciudad de Mérida, en México. pic.twitter.com/mz197ulAJs — alejandro | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@CazzuxSelena) October 21, 2025

Un clip tomado con fans muestra a la celebridad agradeciendo y muy contenta, así como su reacción de sorpresa total cuando la recibieron con mariachi por su llegada a Mérida.

Sin duda alguna, Cazzu se ha convertido en un personaje muy querido por el público mexicano. No es solamente por su polémica con Christian Nodal y Ángela Aguilar, ya que también ha demostrado tener una gran inteligencia emocional, además de brindar al público femenino un importante mensaje de amor propio y empoderamiento.

