Cazzu vuelve más poderosa con su Latinaje

En su visita a la Ciudad de México, dentro del Auditorio Nacional, la cantante y compositora argentina Cazzu dejó en claro que el amor y admiración del público mexicano son únicas, pues la llevó a dar un show hace unos años (en La Maraka) frente a dos mil personas, para ahora enfrentarse a 10 mil fanáticos que no se cansaban de corear sus canciones.

Durante su presentación, acompañada de 12 músicos, recordó su crecimiento dentro de la industria y declaró que éste fue, en parte, gracias al público mexicano, al cual describió como uno de los “más apasionados y entregados” de toda América Latina.

El Tip: tiene una cita pactada este miércoles en el Auditorio Nacional, para luego ir a Guadalajara, Mérida, Puebla y Monterrey.

“Éste es mi primer Auditorio y recuerdo que hace unos años éramos pocos y ahora somos un montón. Esta gira en parte es gracias a ustedes, los mexicanos son fans tan entregados que tenía que agradecerlo”, declaró La Jefa del Trap, quien volvió a nuestro país con el tour Latinaje.

Al ser su primer Auditorio Nacional, Cazzu señaló su anhelo por dar lo mejor. ”Espero que pasen una buena noche. Les prometo que nosotros vamos a disfrutar y espero que ustedes también”, dijo la artista.

El público también dio todo porque durante todo el show no paró de saltar y cantar las canciones que la argentina presentó como “Mala Suerte”, “Dolce”, “Ahora” y “Que Disparen”, entre muchas otras.

Al inicio, con una atmósfera íntima en el escenario cuando apareció junto a una mesa y una silla, simulando estar en un bar. Además, incluyó una impactante actuación junto a un bailarín al cantar “Ódiame”.

En “Me tocó perder” mostró parte de su cultura argentina con un bailarín que evocó al tango, mientras Cazzu vistió un corsé negro con unas mallas blancas.

La presentación de Cazzu se llevó las ovaciones del público que le gritó: ”Cazzu hermana, ya eres mexicana”, gesto que agradeció y la conmovió, pues se le vio una lágrima.

El amor hacia el territorio mexicano lo dejó notar con un cover que eligió, en esta ocasión de Thalía a quien describió como una mujer guerrera y fuerte.

“México tiene cantantes increíbles, como Thalía. Por eso les regalo ‘No me enseñaste’, dijo Cazzu.

A pesar de la cercanía con este tema, no fue el más ovacionado, pues los fans estallaron con los primeros acordes de “Inti”, canción que Cazzu escribió y dedicó a su hija.

“En los últimos años he aprendido que las mujeres somos amor, somos fortaleza y esperanza. Por eso dedico esta canción a todas las mamás que hicieron lo posible por venir”, declaró.

También hubo otro momento muy emotivo cuando cantó su éxito “Con otra”, que provocó tantas ovaciones que tuvo que hacer una pausa para retomar el tema. Con este concierto demostró que La Jefa del Trap está más fuerte que nunca.