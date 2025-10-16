Cazzu responde a Nodal con fuerte mensaje | VIDEO

La cantante Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, ofreció anoche su segundo show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira Latinaje.

Aunque la velada estuvo llena de emoción y entusiasmo por parte de sus fans, hubo un instante que destacó y que ha sido muy comentado en redes sociales. Este momento fue cuando la argentina decidió romper el silencio y responder a las declaraciones recientes de su expareja, Christian Nodal, quien también es el padre de su hija Inti.

Durante el espectáculo, Cazzu aprovechó el escenario para enviar un mensaje directo a Nodal, luego de que el equipo legal de este publicara, horas antes, un comunicado en el que afirmaba aportar millones de pesos para la manutención de su hija.

Cazzu lanza fuerte mensaje contra Nodal | VIDEO

Antes de cantar una de las canciones más representativas de su carrera, “Inti”, Cazzu se dirigió al público con unas palabras que evidenciaron que su mensaje trascendía lo musical de la noche.

“Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar de diferente forma. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no sólo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”, dijo la cantante frente a un Auditorio Nacional repleto.

Las palabras que Cazzu pronunció anoche fueron interpretadas como una respuesta implícita al comunicado que Christian Nodal publicó días atrás, en el que afirmaba que cumple con sus deberes como padre e incluso “va más allá de lo que la ley establece”.

Sin embargo, la artista no sólo se ha quejado por no recibir suficiente dinero de Nodal, sino también de “criar sola”, es decir, de la ausencia del padre de su hija.

“Antes yo confiaba en que la paz se podía con fe y con silencio. Pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes, supe que tenía un refugio para seguir luchando”, continuó el mensaje de Cazzu, entre gritos y apoyo de los asistentes.

“Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba”, agregó dejando en claro que defenderá a su hija.

“Cuando yo hablo de mi vida y mi situación, lo hago como mamá, porque cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo. Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan… que esta lucha es de todas nosotras”, finalizó Cazzu.

@esparamitarea 🔴ÚLTIMA HORA Cazzu rompe en silencio 📣 En u última fecha de su gira Latinaje la cantante Argentina lanza un poderoso mensaje sobre guardar silencio y afirma “Yo no sólo no recibo ayuda,sino que recibo muchos ataques” La historia de Cazzu es la de todo un continente, un sistema patriarcal que cobija que las madres críen solas. Julieta conecta no sólo por su música sino porque su mensaje,lamentablemente es la realidad de muchas mujeres. #Cazzu #cazzumexico #cazzuynodal ♬ sonido original - Arantza

¿Qué respondió Nodal?

Luego del fuerte mensaje que Cazzu dedicó de forma implícita a su ex y padre de su hija, Christian Nodal, compartió una historia en redes sociales que llamó la atención.

El cantante de “Botella Tras Botella” subió un video que da a entender que su estado de ánimo no era el mejor en ese momento. Se aprecia al fondo un estudio de grabación, mientras la cámara enfoca una mesa pequeña con un cenicero y varios cigarros.

Nodal escribió: “Una peda, una llorada y a lo que sigue”.