Susana Zabaleta culpa a Christian Nodal por las críticas a Ángela Aguilar | VIDEO

Susana Zabaleta ha vuelto a hablar sobre la polémica de Christian Nodal y Ángela Aguilar, ahora señalando al cantante de regional mexicano como el verdadero responsable en la polémica de infidelidad que ha provocado que la joven de 21 años de edad enfrente duras críticas en su contra.

Si bien Ángela Aguilar ya era una personalidad polémica, fue cuando dio a conocer su romance con Christian Nodal que los señalamientos comenzaron, hasta que se ha convertido en la supuesta amante del artista cuando él estaba con su anterior pareja, Cazzu, con quien había tenido un bebé pocos meses antes de su ruptura.

Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu en mayo de 2023 juntos en ensayo del Foro Sol ı Foto: X

Después del inicio de la polémica, las nuevas declaraciones realizadas por los involucrados y otros detalles alrededor de lo mismo han generado que para la audiencia, la pareja de mexicanos tengan una imagen negativa, pero siendo más severos con la mujer, a quien critican principalmente por ser ‘mustia’ y ‘soberbia’.

Susana Zabaleta arremete contra Christian Nodal

Fue en una entrevista para Telediario con María Julia La Fuente que Susana Zabaleta dejó ver su desacuerdo con la tendencia de culpar a la mujer por los errores de infidelidad de los hombres, al señalar que ellos suelen quedar fuera del escrutinio público mientras ellas se llevan la peor parte.

De este modo, señaló como se abuchea y critica a las figuras femeninas, mientras que el causante de la polémica queda libre de la polémica. “Le echan la culpa a la mujer, no puedo agarrar al hombre, entonces déjame fregarle la vida a la mujer”, comenzó.

“Por ejemplo, yo sé que Angelita no hizo lo correcto pero el culpable es Nodal, el güilo, cochino, pito flojo es Nodal, el que traicionó a su mujer fue él, Angelita no estaba casada, pero siempre tendemos a abuchear y a decir, ‘la mujer es la que tiene la culpa’”, dijo.

La famosa dejó ver su perspectiva al marcar que la cantante de regional mexicano no tenía una responsabilidad con alguien, como su actual esposo sí lo tenía con Cazzu y su hija Inti, quien había nacido menos de un año antes de que decidiera irse de la casa.

De este modo, Susana Zabaleta quiso dejar claro que si bien no apoya las acciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal, no le parece correcto que todos los señalamientos los reciba la mujer cuando el hombre fue quien en realidad traicionó a quien era su pareja, en casos de infidelidad.