Ángela Aguilar reacciona al asesinato de Micky Hair: ‘Gracias por tu amistad’

Ángela Aguilar ha dejado ver su tristeza ante la muerte de Miguel de la Mora, quien falleció durante una balacera ocurrida en Polanco, cerca de su salón ubicado en Masaryk. La noticia de su asesinato despertó sorpresa en redes sociales.

A través de los años, Miguel de la Mora estuvo detrás de los looks de varias artistas reconocidas a nivel nacional e internacional como Kenia Os, la reina de belleza María Fernanda Beltrán Figueroa y hasta a Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar lamenta la muerte de Micky Hair

A través de su cuenta de Instagram, la cantante americana compartió un mensaje en sus historias donde dedicó unas palabras al estilista, a quien le agradeció por ayudarle a recuperar su seguridad y por su amistad.

“Contigo nunca fue solo el peinado”, expresó, “me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, agregó.

Siguió: “Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad por tus consejos y por estar a mi lado en casa etapa”, señaló.

Ángela Aguilar lamenta la muerte de Micky Hair ı Foto: IG: @angela_aguilar_

Recordemos que fue a inicios de años que Ángela decidió tener un nuevo look por el lanzamiento de su álbum Nadie se va como llegó. Para ello, se puso extensiones desde inicios de año, pero recibió duras críticas por su apariencia.

Fue en marzo del 2025 que la joven acudió al salón de Miguel de la Mora, donde le aplicaron 300 gramos de extensiones a Ángela Aguilar y acudió varias veces más para los retoques necesarios. En aquel entonces, la artista ya recibía muchos señalamientos por supuestamente ser la amante en la relación de Nodal con Cazzu.