¿Quién era Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco que arregló a Ángela Aguilar?

La noche del 29 de septiembre el famoso estilista Miguel de la Mora murió asesinado en Polanco, luego de que dos sujetos armados se acercaron a él para atacarlo directamente a balazos cuando iba saliendo de su salón de belleza llamado Micky’s Hair Salón Masaryk, uno de los más exclusivos de la zona.

Los usuarios de Internet están impactados por la muerte del reconocido estilista de las estrellas como Ángela Aguilar y reinas de belleza, ya que han dejado mensajes de condolencias en las redes sociales del experto en estética.

“DEP se fue un máster en el estilismo”, “Alguien que me diga de la noticia que vi es mentira”, “No debiste estar en CDMX este día, Dios te cuide Micky y que descanses”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los cibernautas para despedir al empresario.

TE RECOMENDAMOS: Repaso a su trayectoria musical Noche de nostalgia con los éxitos de Creedence

¿Quién era el estilista Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora era un reconocida estilista que tenía 28 años de edad y era el dueño del exclusivo salón de belleza Micky’s Hair Salón Masaryk.

El famoso era conocido por su alta calidad en los servicios que ofrecía, no solo en Ciudad de México, sino también en Guadalajara, ya que el estilista dividía su estancia en sus salones de belleza.

Los días del 1 al 15 de cada mes él atendía a sus clientes personalmente en su sede en Guadalajara, mientras que de los días 16 al 30 de cada mes estaba en Ciudad de México en Polanco.

Algunos de los servicios que ofrecía y por los cuales era cotizado en todo México eran sus extensiones de cabello brasileñas, cortes personalizados y diseño de color de alto nivel, todo hecho especialmente por él. Sin embargo, contaba con un equipo amplio de profesionales que él aseguraba daban un servicio muy similar al de él en cuanto calidad y tratos.

Las clientas más famosas de Miguel de la Mora, entre ellas Ángela Aguilar

El estilista Miguel Ángel de la Mora era famoso por atender a la socialité mexicana, pero también a reinas de belleza como María Fernanda Beltran Figueroa, quien fue la representante de México en Miss Universo 2024, asimismo atendió a la actriz Natalia Dupeyron.

María Fernanda Beltran Figueroa ı Foto: Especial

Natalia Dupeyron ı Foto: Especial

Sin duda una de sus clientas más famosas fue Ángela Aguilar, a quien el estilista le puso extensiones de cabello poco después de su boda con Nodal, por lo que la gente halagó mucho el look que le diseñó Miguel de la Mora en comparación con el peinado y maquillaje que la hija de Pepe Aguilar lució en su boda con Christian.

Ángela Aguilar siendo atendida por Miguel de la Mora ı Foto: Especial

En sus redes sociales del salón se pueden ver las imágenes en las que sale el especialista en imagen junto a Ángela Aguilar mostrando el cambio de look que tuvo en ese momento la menor de la dinastía Aguilar. “Qué hermoso trabajo le hiciste a la pin... pelona”, “Muy buen trabajo pero no había otra modelo”, fueron los comentarios de los cibernautas.

Kenia Os, celebridad atendida por Miguel de la Mora

Otra famosa de gran renombre que asistió al salón de belleza de Micky’s Hair Salón Masaryk fue Kenia Os, quien también se colocó extensiones de cabello que se le notan muy natural y que dan gran luminosidad al rostro de una de las cantantes e influencers más queridas de Internet.