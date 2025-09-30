Matan a balazos Miguel de la Mora, dueño de famosa estética en Polanco; autoridades ya investigan

La noche de el 29 de septiembre se reportó una balacera en Polanco que dejó una persona muerta y se trata de Miguel de la Mora, dueño de famosa estética, ubicada en la avenida Masaryk, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, un hombre fue baleado en el cruce de la calle Molière y presidente Masaryk.

Se dice que sujetos armados llegaron en una moto y le dispararon directamente al joven empresario afuera de su negocio.

🚨I Miguel de la Mora, dueño de la exclusiva estética de Polanco

“Micky’s Hair Salón Masaryk”, fue asesinado a balazos afuera de su negocio.#Actualización #MasarykPolanco https://t.co/j4fO2b9q3Z — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 30, 2025

En redes sociales circulan imágenes de la zona, la cual al parecer ya fue acordonada por los cuerpos de emergencia y por la policía de la Ciudad de México.

#ULTIMAHORA

🚨 Hombre de unos 23 años, identificado como Miguel de la Mora, es ultimado esta noche por impactos de arma de fuego en el cruce de la calle de C. Molière y presidente MasaryK



Fue identificado como dueño de “Micky’s Hair Salón Masaryk”.

Col. #polanco #CDMX#QEPD 🙏 pic.twitter.com/p1V7W5GF92 — IroniaLD (@IroniaLD) September 30, 2025

Autoridades ya investigan asesinato de Miguel de la Mora en Polanco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya emitió un breve mensaje sobre los hechos y aseguró que ya tiene conocimiento de la agresión directa contra un hombre de 28 años de edad, trabajador de la ya mencionada estética.

“De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que, en conjunto con la @FiscaliaCDMX , ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona”, se lee en el mensaje en redes sociales que publicó la dependencia al respecto.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad, trabajador de una estética localizada en la calle #Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la colonia… pic.twitter.com/klJM44mwIW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 30, 2025

Miguel de la Mora, estilista de socialité y famosos

Miguel de la Mora era el dueño de la estética Micky’s Hair Salón Masaryk, era famoso por aplicar sus métodos distintivos con sus clientas, aplicaba extensiones brasileñas y entre sus clientas estaban reinas de belleza y otras celebridades como Ángela Aguilar.

Contaba con 169 mil seguidores en Instagram, en donde compartía su trabajo, principalmente, pero también mostraba que era un apasionado por los viajes, ya que compartía sus fotos en distintas partes del mundo como Japón, Nueva York y Puerto Vallarta.

También era conocido por compartir sus lujos, pues presumía autos de lujo, compras que hizo en exclusivas tiendas de lujo de ropa y de joyería.

Los usuarios de Internet quedaron impactados al enterarse de la muerte del estilista. “No puedo creerlo”, “Inigualable serás Mickey”, “DEP fue máster del estilismo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas y también clientes que conocieron a Miguel de la Mora por su famoso salón de belleza.