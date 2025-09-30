¿Cuánto cuesta arreglarse en el salón del estilista Miguel de la Mora?

Esto es lo que cuesta arreglarse en el salón del estilista Miguel de la Mora

Miguel de la Mora era el CEO de Micky’s Hair Extensions, y también tenía un salón de belleza llamado Micky Hair Salón ubicado en la calle Masaryk de la colonia Polanco.

De acuerdo con videos publicados por usuarios en redes sociales, los trabajos que se realizan en el exclusivo salón de belleza van desde los mil hasta casi 200 mil pesos.

En una cotización compartida por una usuaria podemos visualizar desplegados los costos de varios servicios, que suman un total de 78 mil 290 pesos:

French Balayage 14 mil 120 pesos

Fusio dose 890 pesos

Perlas de caviar 3 mil 190 pesos

Bond builder B3 16 oz 4 mil 70 pesos

Bond builder B3 4 oz mil 20 pesos

Gramo 26 pulgadas 55 mil pesos

Esta usuaria compartió a modo de queja esta cotización, pues el cargo que se le realizó a su cuenta de débito fue de 118 mil 390 pesos.

En esta misma publicación la usuaria compartió la respuesta de otras personas que habían acudido al salón de belleza de Miguel, pues de acuerdo con los mensajes, una clienta acudió para realizarse colocación de extensiones que tuvieron un costo de 58 mil pesos.

Sus extensiones horribles, maltratadas, amarillas, bueno la verdad me quejé y afortunadamente me reembolsó lo del cabello perooo él no tuvo ni la decencia de decirme algo Usuaria de redes sociales



¿Cuánto cuestan los servicios del salón de belleza Micky Hair? ı Foto: Redes Sociales

El estilista brindó servicio a personas conocidas como Kenia Os, Ángela Aguilar, y la influencer Priscila Escoto, quien constantemente publicaba videos cuando acudía al salón de belleza del famoso estilista.

En uno de sus videos, la creadora de contenido, Priscila Escoto, comparte que gastó 116 mil pesos en 200 gramos de extensiones rubias brasileñas que le colocaron en Micky Hair.

En este video, la influencer comparte que en el salón de belleza se colocan otro tipo de extensiones, y que las brasileñas son las más caras que se manejan en este lugar exclusivo.

En la colocación de extensiones y todo el proceso de decoloración y corte se llevaron aproximadamente 10 horas.

En otro video, una clienta se está grabando después de la colocación de extensiones que le realizó el famoso estilista, y al preguntarle el costo este responde que fueron “aproximadamente casi 200 mil pesos, por la cantidad que traemos”.

Diversas usuarias comparten videos y fotografías cuando asisten al reconocido establecimiento a realizarse cambios de imagen, y en la sección de comentarios siempre destaca la misma pregunta "¿Cuánto te costó?"

En estos comentarios se desglosan los costos de distintos servicios, por ejemplo una usuaria compartió que un corte de cabello tuvo un costo de mil 130 pesos, el cual le incluyó secado y estilizado.

Respecto a los servicios de tinte, una usuaria compartió que por un baño de color le cobraron 10 mil pesos, mientras que en otros comentarios una usuaria comparte que a una de sus amigas le cobraron 20 mil pesos por un balayage francés, que es una técnica para teñir el cabello.

¿Qué pasó con Micky Hair?

El 29 de septiembre se dio a conocer la muerte del estilista Miguel de la Mora, quien es conocido como Micky Hair.

Por la noche se dio en una balacera en la colonia Polanco de la Ciudad de México, en la cuál el estilista de 28 años de edad resultó asesinado.

El asesinato se dio fuera de las inmediaciones de su estética, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta.

Aunque aún no hay detenidos, la SSC precisó que, junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) están realizando investigaciones a partir del análisis de las cámaras de vigilancia.