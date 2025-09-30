La influencer Priscy Escoto lamenta el asesinato de Micky Hair, con quien colaboraba

Este lunes 29 de septiembre, Miguel de la Mora, estilista también conocido como Micky Hair, fue asesinado durante una balacera en Polanco. Ante ello, se ha despertado la curiosidad sobre el círculo de amistades del joven.

Priscy Escoto lamenta la muerte de Miguel de la Mora

Particularmente, el público recordó que a través de los años, una creadora de contenido llegó a colaborar en varias ocasiones con Micky Hair. Se trata de Priscila Escoto, famosa por compartir un estilo de vida tipo lujoso. Ahora, la joven lamentó la muerte de estilista.

La influencer Priscy Escoto lamenta el asesinato de Micky Hair ı Foto: IG: @priscyescoto

A través de redes sociales, la joven publicó un mensaje desgarrador donde lamentó al muerte de Miguel de la Mora. “Siempre me recibía con una sonrisa, con cariño y con mucho talento [...] Una persona completamente dedicada a su trabajo”, contó.

“Gracias Micky, por cada momento, por tu arte y por tu amistad. Siempre te voy a recordar con cariño. Mis pensamientos y oraciones están con su familia y seres queridos en este momento tan difícil”, expresó.

¿Quién es Priscy Escoto?

Priscy Escoto es una creadora de contenido que solo en la plataforma de Instagram, cuenta con casi un millón y medio de seguidores. Alcanzó la fama a través de los años gracias al estilo de vida que muestra.

Además de compartir contenido de maquillaje y sus lujosos viajes alrededor del mundo, es ampliamente conocida por mostrara su colección de bolsas de lujo y en general, lucir marcas que tienen un alto costo.

En abril del 2025, la también cantante recibió varios comentarios en redes sociales por quienes se burlaban de que ella compraba de marcas de lujo, a pesar de que se filtró que las mismas supuestamente provienen de China y no son de la alta calidad que prometen.

A pesar de ello, Priscy Escoto sigue siendo un ícono en el aspiracionismo en redes sociales, al compartir su vida llena de lujos y diversión como creadora de contenido y colaborando con diferentes marcas y otras estrellas de Internet.