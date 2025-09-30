La última famosa con la que colaboró Miguel de la Mora

El estilista Miguel de la Mora, mejor conocido en redes sociales como Micky Hair, fue asesinado este lunes 29 de septiembre durante una balacera en Polanco. El hombre habría sido baleado en el cruce de la calle Molière y presidente Masaryk.

A través de los años, Miguel de la Mora ganó popularidad junto a su salón Micky Hair por haber atendido a creadores de contenido y celebridades conocidas en el mundo del espectáculo como Ángela Aguilar, Priscy Escoto y Regina Peredo, entre muchas otras.

¿Cuál fue la última famosa que colaboró con Miguel de la Mora?

A través de los años, el joven atendió a decenas de celebridades de redes sociales, pero también a estrellas a nivel nacional e internacional como Kenia Os, Ángela Aguilar, Natasha Dupeyron y hasta a Miss México 2024, María Fernanda Beltrán, entre muchas otras estrellas que lo convirtieron en un ícono actual del estilismo.

Sin embargo, una de sus clientas frecuentes con quien realizaba contenido de manera constante era la influencer, Priscy Escoto. El 22 de septiembre no fue la excepción, pues compartió que le había realizado un trabajo de estilismo a la creadora de contenido.

En la publicación, podemos ver que a Escoto le hicieron un diseño de color y 200 gramos de extensiones brasileñas. Además, habían anunciado hace pocos días un Giveaway en colaboración, al ofrecer a sus seguidores “una experiencia completa de belleza y lujo valuada en más de 200 mil pesos mexicanos”.

Ofrecían un viaje todo pagado a la CDMX, con un diseño de color exclusivo con Micky, 200 gramos de extensiones brasileñas premium. También alimentos, bebidas y coctelería en el salón, masajes y tratamientos de cuidado capilar, un maquillaje profesional y finalmente, un kit de mantenimiento para tu casa con cepillo especial para extensiones.

¿Quién era Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora fue un estilista de 28 años de edad, quien era dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk, un espacio exclusivo ubicado en Polanco, Ciudad de México. También contaba con un salón en Guadalajara, Jalisco.

Los días del 1 al 15 de cada mes él atendía a sus clientes personalmente en su sede en Guadalajara, mientras que de los días 16 al 30 de cada mes estaba en Ciudad de México en Polanco.

En sus redes sociales, compartía imágenes de su trabajo como estilista, pero también de sus viajes. Hace apenas unas semanas, había viajado a Punta Mita de vacaciones con Diana Esparragoza, quien es la nieta del capo conocido como ‘El Azul’.