¿Aparecerá Tokio en el regreso de La Casa de Papel?

Se dio a conocer que La Casa de Papel tendrá una nueva temporada a cinco años de que la serie de Netflix llegara a su final, lo que ha encendido las especulaciones en redes sociales.

Una de las grandes dudas de las fans de anteriores ediciones de La Casa de Papel es si Tokio regresará o no a la franquicia. El personaje de Úrsula Corberó era la narradora y uno de los personajes principales.

La revolución sigue. Siempre. El universo de 'La casa de papel' continúa. pic.twitter.com/tdJMZVpkyH — Netflix España (@NetflixES) May 9, 2026

Se trataba de una ladrona fugitiva que El Profesor busca para que participe en sus atracos acompañada por otros experimentados delincuentes para conseguir el crimen perfecto.

El papel en el drama le otorgó un reconocimiento a nivel internacional a Coberó. Con 36 años de edad, la mujer se convirtió en madre en febrero del 2026 junto a su pareja, el argentino Chino Darín.

¿Tokio regresará a La Casa de Papel?

De momento, es difícil saber si el personaje de Úrsula regresará a la historia, pues no se sabe si se retomará la historia original o se optará por otros personajes, aunque se sabe que El Profesor (Álvaro Monte) sí participará.

Aún se desconoce si podrían regresar los otros miembros originales del evento. En caso de que se pueda ver de nuevo a Tokio, esto tendría que ser a través de flashbacks o con un argumento en el que logren revivirla.

Es en el quinto episodio de la temporada 5 que el personaje se sacrifica en el episodio 5 para salvar a sus compañeros, inmolándose con granadas tras ser acorralada y acribillada por el equipo militar de Gandía en la cocina del banco.

En la escena, podemos ver la desesperación de los aliados de la mujer para tratar de salvarla mientras que ella hace frente a sus enemigos, pues Río ha logrado hacer un agujero en el suelo para ayudarla a escapar de sus enemigos, pero ella decide no tomar la oportunidad.

De este modo, ella detona las granadas para evitar que Gandía y los soldados entren al escondite, aunque la podemos ver en la segunda parte de la quinta temporada a través de flashbacks.

A pesar de ello, hay una teoría que señala que Tokio sigue viva, pues mencionan que ella narra toda la historia y por lo tanto, no pudo haber muerto, aunque la serie confirmó su fallecimiento.

Queda esperar para saber si La Casa de Papel traerá o no de regreso a Tokio y cómo lograrían hacerlo, en cado de que la historia se desarrolle después de su última misión.