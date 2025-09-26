Acusan a Ángela Aguilar de hacerle brujería a Cazzu, ¿guerra de chamanes? | VIDEO

Ángela Aguilar sigue en el ojo del huracán. Entre los abucheos que recibió durante un reciente concierto de Christian Nodal, ahora aseguran que la cantante de regional mexicano le está haciendo trabajos de brujería a Cazzu, la ex pareja de su esposo.

Desde que Ángela Aguilar comenzó su relación con Christian Nodal, surgieron las especulaciones de que la artista buscó afectar a la relación del famoso con Cazzu y mucho más.

Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu en mayo de 2023 juntos en ensayo del Foro Sol ı Foto: X

¿Ángela Aguilar le hizo brujería a Cazzu?

Hay que mencionar que no existe alguna prueba evidente de que la cantante americana haya recurrido en alguna ocasión a la magia para afectar a la mamá de su hijastra, aunque no por ello se ha dejado de mencionar.

Ahora, el comunicador Javier Ceriani aseguró que Ángela Aguilar y Aneliz decidieron atacar a Cazzu a través de las artes oscuras. “Habían contactado a una bruja chamana llamada Melanie… una bruja de los indios nativos norteamericanos”, comenzó.

“Ángela y Aneliz están yendo a lo de la chamana, a tirarle todas las flechas embrujadas habidas y por haber al sur en Buenos Aires, Argentina”, afirmó. “Aquí va la bomba, mamita. Esta bruja chamana vive en el centro del país, muy cerca donde está Aneliz y Ángela, en Houston, Magnolia. Coincidencia o no”.

En ese sentido, Ceriani asegura que la rapera argentina se enteró del ataque espiritual y fue a su natal Jujuy para buscar protección: “Cazzu se fue a Jujuy a las montañas. Donde habitan otros chamanes indígenas, poderosos también, para protegerse de la chamana nativa de Houston”.

“Estos chamanes jujeños poderosos van a luchar contra huéspedes de Aneliz y Ángela, que están tirando desde el centro del país, en Magnolia. ¿Quién de los brujos tendrá más poder? ¿El protector brujo de Cazzu o la chamana Melanie?”, cuestionó para finalizar.

En el pasado, público ha rumorado desde hace tiempo varias cosas sobre la nieta de Flor Silvestre. Dicen que le hizo un amarre a ‘El Forajido’ para que se casaran y hasta la acusan de haber buscado dañar el embarazo de ‘La Jefa’, que pasó de ser ideal a casi costarle la vida.

Las declaraciones del periodista han resultado sorprendentes para muchos, quienes refuerzan sus teorías sobre que Ángela Aguilar estaría tratando de dañar a Cazzu a través de la brujería, a pesar de ser la madre de la única hija de Christian Nodal.