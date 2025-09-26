Durante la presentación de Christian Nodal en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el jueves 25 de septiembre, se vivió un momento que pronto se volvió viral, pues los asistentes le recordaron al cantante a su ex y madre de su hija, Cazzu, mientras su esposa Ángela Aguilar estaba tras bambalinas.

El acontecimiento dividió opiniones entre los fans del cantante y usuarios de redes sociales.

Esta fue la reacción de Nodal cuando le gritan ‘Cazzu’ en concierto: ‘No soportó’

El concierto de Christian Nodal, realizado en los campos deportivos de Ciudad Universitaria como parte del 92 aniversario de la UANL, reunió a miles de estudiantes y fue de acceso gratuito. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso cuando un grupo del público comenzó a abuchear a Ángela Aguilar, actual esposa del cantante, quien se encontraba entre bambalinas.

Además, los asistentes gritaron “Cazzu, Cazzu, Cazzu”, es decir, el nombre de la expareja de Nodal y madre de su hija, Inti.

Ante la creciente tensión, Nodal decidió detener brevemente su presentación para dirigirse al público. Con un tono serio, pidió respeto para su esposa y buscó calmar los ánimos.

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza, y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”, dijo el cantante de “Botella Tras Botella”.

El incidente no tardó en circular en redes sociales, donde generó diversas reacciones. Muchos internautas y asistentes expresaron su respaldo a Cazzu y otros usuarios alabaron a Nodal por defender a su esposa, pese a todo.

Algunos comentarios en favor de Nodal en TikTok fueron:

“Qué lindo, defendiendo a su esposa, ahora si soy su fan, porque soy esposa”

“A eso le llamamos educación, pero creo que a los jovencitos que hicieron eso les falta mucho para saber lo que es”

“A esos que gritan han de tener la conciencia muy limpia y pueden criticar”

Sin embargo, las reacciones negativas fueron más:

“Ándale, ustedes hicieron lo que la gente de Guadalajara no hizo, excelente”

“Le gritamos que se fuera porque la neta como estudiantes de la UANL NO queríamos que se presentará.¡¡¡¡¡ Arriba La Patrona CAZZU!!!!!!!”

“Eso es todooo Monterrey, no como los vendidos de Guadalajara”

“Soy tu súper fan Nodal, pero nadie quiere a Ángela y aun así la pasas en tus shows”