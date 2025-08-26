Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar la misma canción que a Belinda y a Cazzu | VIDEOS

Christian Nodal sigue dando de qué hablar. Ahora por una reciente presentación donde cantó junto a su esposa, Ángela Aguilar, la canción ‘Eso y Más’ de Joan Sebastian que ahora le dedica a la cantante un año después de que hicieran oficial su boda.
Sin embargo, lo que tuvo que ser un momento bonito entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtió en blanco de críticas una vez más, pues ahora el público recordó que el artista ha dedicado esa canción en el pasado a sus parejas anteriores, Belinda y Cazzu, cuando decía estar muy enamorado de ellas.
¿Nodal dedica la misma canción a sus ex novias?
Las redes sociales no tardaron en comentar sobre la aparición de los artistas antes de la presentación del famoso en la Feria de Fresnillo en Zacatecas. En ese sentido, los Internautas se dieron cuenta rápidamente de que el cantante elige la misma canción para todas sus parejas famosas.
Cazzu regresa a OnlyFans, ¿Cuánto cuesta y qué contenido sube a la plataforma azul?
En ese sentido, recopilaron en un video los momentos en que ha dedicado a sus parejas ‘Eso y Más’. La primera vez registrada fue en enero del 2022 con Belinda, a quien le cantó en un momento muy especial para los dos durante un evento privado.
Después, en septiembre del mismo año dijo “me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu” antes de cantarle a la argentina el mismo tema y añadió, “hoy se la dedico a la persona que más amo”.
Finalmente ha sido ahora que el artista interpretó junto a su esposa la misma canción, dedicándose mutuamente el tema, aunque los usuarios notaron que casi no miraba a Ángela mientras cantaba.
Este hecho desató todo tipo de comentarios en redes sociales, por quienes criticaron que el artista no pueda elegir otra canción entre tantas que hay para dedicar a sus parejas. Te dejamos algunos de los mensajes del video:
- “La canción le rinde como mayo“.
- "Nodal el más ecológico, recicla y recicla. Ya sean canciones, mensajes, da igual, la cosa es reciclar“.
- “Ángela jura que se ven como Flor Silvestre y Antonio“.
- "Ella bien feliz cantando la canción que le recuerda a sus ex“.
- “A Beli se la canta, a Cazzu se la dedica y Ángela se la pide”.
Letras de ‘Eso y Más’ de Joan Sebastian
Me contaron de Romeo y Julieta
Y pensé: ¡Qué hermoso cuento!
Y ahora resulta que es más grande
Que es más bello esto
Esto que por ti yo siento
Cruzaré los montes, los ríos, los valles
Por irte a encontrar
Salvaría tormentas, ciclones, dragones
Sin exagerar
Por poder mirarme en tus ojos bonitos
Y vivir la gloria de estar a tu lado
Porque en mí ya siento que te necesito
Que me he enamorado
Por poder mirarme en tus ojos bonitos
Y vivir la gloria de estar a tu lado
Porque en mí ya siento que te necesito
Eso y más haré
Por asegurar la sonrisa de tu alma
Buscando equidad
Yo podría empeñar lo más caro que tengo
Que es mi libertad
Y sería un honor, ay, amor, ser tu esclavo
Sería tu juguete por mi voluntad
Y si un día glorioso en tus brazos acabo
¡Qué felicidad!
Sí, sería un honor, ay, amor, ser tu esclavo
Sería tu juguete por mi voluntad
Y si un día glorioso en tus brazos acabo
¡Qué felicidad!