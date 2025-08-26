Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar la misma canción que a Belinda y a Cazzu | VIDEOS

Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar la misma canción que a Belinda y a Cazzu

Christian Nodal sigue dando de qué hablar. Ahora por una reciente presentación donde cantó junto a su esposa, Ángela Aguilar, la canción ‘Eso y Más’ de Joan Sebastian que ahora le dedica a la cantante un año después de que hicieran oficial su boda.

Sin embargo, lo que tuvo que ser un momento bonito entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtió en blanco de críticas una vez más, pues ahora el público recordó que el artista ha dedicado esa canción en el pasado a sus parejas anteriores, Belinda y Cazzu, cuando decía estar muy enamorado de ellas.

¿Nodal dedica la misma canción a sus ex novias?

Las redes sociales no tardaron en comentar sobre la aparición de los artistas antes de la presentación del famoso en la Feria de Fresnillo en Zacatecas. En ese sentido, los Internautas se dieron cuenta rápidamente de que el cantante elige la misma canción para todas sus parejas famosas.

En ese sentido, recopilaron en un video los momentos en que ha dedicado a sus parejas ‘Eso y Más’. La primera vez registrada fue en enero del 2022 con Belinda, a quien le cantó en un momento muy especial para los dos durante un evento privado.

Después, en septiembre del mismo año dijo “me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu” antes de cantarle a la argentina el mismo tema y añadió, “hoy se la dedico a la persona que más amo”.

@artistastrendingnow1 Christian Nodal MISMA CANCION 3 MUJERES Cristian Nodal Le dedico "Eso y Mas" un tema de Joan Sebastian a Belinda en Enero 2022 cuando belinda le celebro su cumpleaños 23 en ese mismo año Septiembre 2022 se la dedicó a Cazzu y dijo "Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero está canción va para Cazzu", dijo Nodal y agrego "HOY SE LA DEDICO A LA PERSONA QUE MAS AMO" Hoy Agosto 2025 la canta junto a su amada Esposa Angela Aguilar...que bello el amor de Christian Nodal 💕 amor de condominio 🙈 #AngelaAguilar #ChristianNodal #cazzu #Belinda #esoymas ♬ original sound - 🎀Artistastrendingnow🎀

Finalmente ha sido ahora que el artista interpretó junto a su esposa la misma canción, dedicándose mutuamente el tema, aunque los usuarios notaron que casi no miraba a Ángela mientras cantaba.

Este hecho desató todo tipo de comentarios en redes sociales, por quienes criticaron que el artista no pueda elegir otra canción entre tantas que hay para dedicar a sus parejas. Te dejamos algunos de los mensajes del video:

“La canción le rinde como mayo“.

"Nodal el más ecológico, recicla y recicla. Ya sean canciones, mensajes, da igual, la cosa es reciclar“.

“Ángela jura que se ven como Flor Silvestre y Antonio“.

"Ella bien feliz cantando la canción que le recuerda a sus ex“.

“A Beli se la canta, a Cazzu se la dedica y Ángela se la pide”.

Letras de ‘Eso y Más’ de Joan Sebastian

Me contaron de Romeo y Julieta

Y pensé: ¡Qué hermoso cuento!

Y ahora resulta que es más grande

Que es más bello esto

Esto que por ti yo siento

Cruzaré los montes, los ríos, los valles

Por irte a encontrar

Salvaría tormentas, ciclones, dragones

Sin exagerar

Por poder mirarme en tus ojos bonitos

Y vivir la gloria de estar a tu lado

Porque en mí ya siento que te necesito

Que me he enamorado

Por poder mirarme en tus ojos bonitos

Y vivir la gloria de estar a tu lado

Porque en mí ya siento que te necesito

Eso y más haré

Por asegurar la sonrisa de tu alma

Buscando equidad

Yo podría empeñar lo más caro que tengo

Que es mi libertad

Y sería un honor, ay, amor, ser tu esclavo

Sería tu juguete por mi voluntad

Y si un día glorioso en tus brazos acabo

¡Qué felicidad!

Sí, sería un honor, ay, amor, ser tu esclavo

Sería tu juguete por mi voluntad

Y si un día glorioso en tus brazos acabo

¡Qué felicidad!