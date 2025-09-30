¿Quién mató a Miguel de la Mora, dueño de exclusivo salón en Polanco?

El mundo del espectáculo está conmocionado por el asesinato del estilista de las estrellas Miguel de la Mora, quien fue baleado la noche del lunes 29 de septiembre afuera de su salón de belleza ubicado en Polanco.

Sujetos armados, que viajaban en una moto interceptaron al empresario y lo atacaron directamente a balazos, el joven de 28 años murió en ese momento.

Las autoridades informaron que ya se está investigando el asesinato del empresario, quién tenía una cartera de clientes de famosas del espectáculo como Ángela Aguilar, Kenia Os y muchas más.

¿Ya hay un sospechoso por muerte de Miguel de la Mora?

De acuerdo con la información difundida por el periodista Antonio Nieto, ya hay un sospechoso involucrado en la muerte del famoso estilista.

Se trataría de Eduardo “N”, conocido como “Tank Turner”, a quien el estilista había denunciado por fraude y amenazas en 2024.

Este es el hombre DENUNCIADO por el estilista, Miguel Ángel de la Mora Larios, asesinado en #Polanco:



Es Eduardo Ederly, “Tank Turner”,que demandó a Banamex y en 2023 recibió una herencia de una mujer muerta.@FGRMexico lo liga con el crimen organizado; la denuncia contra él… pic.twitter.com/1N63fl7jic — Antonio Nieto (@siete_letras) September 30, 2025

Según el periodista Antonio Nieto, Eduardo recibió una herencia de una mujer muerta y la Fiscalía General de la República lo liga con el crimen organizado.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer información al respecto sobre si el sujeto estaría realmente involucrado en este suceso.

Vínculos de Miguel de la Mora con el capo El Azul

Luego de que se dio a conocer el asesinato del estilista, dueño del negocio Micky’s Hair Salón Masaryk, en redes sociales fueron retomadas las fotografías en las que el empresario aparece con Diana Esparragoza, nieta de ‘El Azul’.

En las últimas publicaciones de Miguel de la Mora en redes sociales, sale el estilista junto a Diana Esparragoza de vacaciones en Punta Mita, esto fue hace unos días antes de que lo asesinaran, en las imágenes se les puede ver juntos disfrutando de la playa, de la alberca y hasta de unas bebidas en un lujoso hotel. Al parecer el viaje fue con motivo de festejarle a Diana, pues el estilista publicó las imágenes del viaje con un mensaje en el que se lee: “Festejando a Lady”.