Miguel de la Mora y su amistad con Diana Esparragoza, nieta de ‘El Azul’ | FOTOS

La muerte de Miguel de la Mora ha desatado polémica y ha llevado al público a querer conocer más sobre la vida privada del estilista también conocido como Micky Hair, quien a inicios de septiembre, se fue de viaje con Diana Esparragoza.

Una de las últimas publicaciones de Micky Hair antes de su muerte fue en Punta Mita, donde disfrutó de unas vacaciones con su íntima amiga, Diana Esparragoza. En la foto, vemos a los dos sentados y posando para una serie de fotos en un sillón.

“Festejando a Lady”, escribió brevemente junto a la serie de fotos, mientras que ella le contestó “qué buen cumpleaños loveuu”, celebrando así el buen momento que pasaron juntos. En sus publicaciones, podemos ver que estuvieron en un alojamiento lujoso y hasta disfrutaron en un yate privado.

Antes de dicho viaje, ambos ya habían viajado juntos a Japón, lo que demuestra su cercanía. De este modo, en publicaciones del joven podemos ver comentarios constantes de Diana, quien muestra su cercanía con varios comentarios en los que celebra los momentos que vivieron juntos.

Miguel de la Mora era amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul” ı Foto: IG: @micky_hair

¿Quién es Diana Esparragoza? Nieta de ‘El Azul’

Diana se hizo popular hace un par de meses, cuando se le vinculó como nueva novia de Peso Pluma antes de que el cantante comenzara su relación con Kenia Os. La mujer comparte a través de sus redes sociales detalles de sus viajes y se define como bloguera en Instagram, aunque su cuenta es privada actualmente.

En redes sociales, la señalan como nieta de Juan José Esparragoza, alias ‘El Azul’, un reconocido capo que fue uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, aunque no existe una confirmación de dicha información.

‘El Azul’ trabajó con Joaquín Guzmán Loera, considerado uno de los más buscados narcotraficantes mexicanos. Se presume que murió en un hospital de Ciudad de México por un paro cardiaco a los 65 años, en 2014, aunque las autoridades no lograron confirmar dicha información.