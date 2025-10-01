Los VIDEOS de Ángela Aguilar con Miguel de la Mora antes de la muerte del estilista

Los VIDEOS de Ángela Aguilar con Miguel de la Mora

El asesinato del estilista Miguel de la Mora generó gran impresión en redes sociales, pues el joven también conocido como Micky Hair, era bien conocido por atender a celebridades actuales como Kenia Os, Priscy Escoto y Ángela Aguilar.

Con Ángela Aguilar, Miguel de la Mora colaboró en el pasado al ayudarle a planear su nuevo estilo cuando decidió utilizar extensiones por el estreno de su álbum Nadie se va como llegó. Por ello, la joven se sinceró con el público tras la muerte del estilista.

Ángela Aguilar lamenta la muerte de Micky Hair ı Foto: IG: @angela_aguilar_

“Contigo nunca fue solo el peinado”, expresó, “me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, agregó.

Ángela Aguilar y sus videos con Micky Hair

La esposa de Christian Nodal comenzó a ser una clienta del estilista en marzo del 2025. En ese entonces, se hizo viral un video en el que podemos ver a la famosa con un vestido ajustado negro y labial rojo.

Si bien muchos la criticaron, la realidad es que el look era mucho más acorde a su colorimetría que lo que llevaba en el pasado, pues antes apareció con lo que muchos decían, parecía una peluca color castaño claro.

En esa primera ocasión, se puso 300 gramos de extensiones premium y también se le hizo un diseño de color. Esto le ayudó a lucir un cabello frondoso y llamativo.

Después, en abril compartió un look más de las extensiones de Ángela, quien lució un estilo más formal con un conjunto de pantalón de vestir y el cabello planchado.

En la foto, podemos ver a la mujer con un tono de cabello más oscuro que las extensiones anteriores, pues en realidad parecía ser casi negro. El mismo parecía bastante natural, como todas las extensiones que ponía Miguel a sus clientas.

La última publicación de Miguel de la Mora con Ángela Aguilar fue a finales de abril, cuando el estilista publicó una serie de fotos donde lucen las extensiones castañas de la famosa.

“Refrescamos el look de @angela_aguilar_con iluminaciones sutiles perfectas para el verano, mantuvimos su esencia, dándole más luz y movimiento a su cabello" compartió el estilista.

En las fotos y video, podemos ver la fluidez de las extensiones que Micky Hair utilizó para Ángela Aguilar, además de algunas fotos de la famosa en compañía de su esposo Christian Nodal, que la acompañó a la cita en la estética.