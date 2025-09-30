Estas son todas las famosas que eran clientas de Miguel de la Mora en Micky Hair | FOTOS

El estilista de 28 años, Miguel de la Mora, quien era conocido como Micky Hair fue asesinado fuera de su salón de belleza ubicado en la calle de Masaryk, en la colonia Polanco.

Este reconocido estilista era un empresario dueño de los salones de belleza Micky’s Hair, y de Micky’s Hair Extensions.

Los servicios que brindaba Miguel en su salón de belleza iban desde cortes de pelo, tintes capilares y hasta colocación de extensiones de cabello natural.

Debido a que era un estilista muy reconocido, y se encontraba en una zona bastante exlusiva de Polanco, Miguel de la Mora contaba con una cartera amplia de clientas, entre las que se encuentran algunas famosas como influencers, cantantes modelos y actrices.

Famosas clientas de Miguel de la Mora ı Foto: Especial

¿Quiénes son las famosas clientas de Miguel de la Mora?

Algunas figuras reconocidas confiaron ampliamente en el trabajo de estilismo de Miguel de la Mora, por lo que sin duda acudían a su salón Micky’s Hair cuando necesitaban un cambio de imagen.

Muchas de estas compartían su nueva imagen siempre que acudían con Miguel a realizarse un retoque de tinte, o incluso un cambio radical con extensiones de cabello.

Entre las famosas a las que atendió el estilista y empresario Miguel de la Mora se destacan los siguientes nombres:

Ángela Aguilar, cantante

Denisse Franco, modelo

Diana Esparragoza, modelo e influencer

Erika Kaiser, conductora de televisión

Estefanía Riveron, modelo

Itza Reyna, modelo y empresaria

Kenia Os, cantante

María Fernanda Beltrán, modelo y Miss Universo México 2024

Natasha Dupeyron, actriz y cantante

Priscila Escoto, influencer

Regina Peredo, modelo, empresaria y Reina Hispanoamérica 2019

Rocío Reyna, cantautora y actriz

Algunas de estas famosas publicaron mensajes de condolencia luego de enterarse de la muerte de este famoso estilista, como Priscila Escoto y Ángela Aguilar.

Clientas famosas de Miguel de la Mora ı Foto: Redes Sociales

¿Cuánto cuestan los servicios de Micky Hair?

Los servicios como estilista que ofrecía Miguel de la Mora en su exclusivo salón de belleza Micky’s Hair alcanzaban precios de hasta seis cifras.

Cuando algunas personas asistían a este lugar publicaban videos en redes sociales, en los que compartían que los trabajos que se realizan en Micky’s Hair tienen un costo que va desde los mil hasta casi 200 mil pesos.

Entre los servicios más costosos que se ofrecen en este exclusivo salón de belleza se encuentran las extensiones brasileñas, pues estas pueden alcanzar un costo de hasta 200 mil pesos.

Mientras que los trabajos de corte de cabello son de los más baratos, con un costo de más de mil pesos, los trabajos de coloración capilar tienen un costo estimado de entre 10 y 20 mil pesos.