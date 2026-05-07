Exatlón México: ¿Quién gana la Super Villa 360 hoy 7 de mayo 2026?

Conoce al equipo que gana la Super Villa de hoy 7 de mayo en Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por el mejor lugar para descansar, el más lujoso y el más cómodo de todas las temporadas: la Super Villa.

Los deportistas anhelan ganar el premio por la Super Villa porque en ninguna otra temporada habían tenido una casa tan lujosa, ya que anteriormente se seguían quedando en la Villa 360 tradicional y en las barracas y en la última semana ya se juntaban todos en la Villa, pero al parecer ahora se quedarán en la Super Villa antes de la final.

¿Quién gana la Super Villa de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Super Villa de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, esto con base en las estadísticas de los juegos de la semana que la mayoría los han ganado los azules.

Sin embargo, los spoilers no son certeros, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas van a jugar dos veces en una serie por la Super Villa, pues en palabras de Rosique, máxima autoridad del programa, están practicando para la semana final del reality show deportivo.

Los azules, especialmente, Leo es uno de los más preocupados porque sabe que su novia Katia está en peligro de salir eliminada justo antes de la gran final.

Los rojos lo saben, así que ellos quieren dar el primer golpe en la serie por la Supervivencia para imponerse frente a los azules y tener más oportunidad de dominar el juego y mandar a un azul a la eliminación antes de la final.

En la competencia Humberto explotará contra su compañeros, algo que será muy notorio y la escuadra celeste comentará en privado.

Los azules ganaron la Batalla Colosal, cuyo premio era ir a un concierto de Maroon 5, en el capítulo de hoy veremos cómo disfrutan de su premio, los rojos se consuelan diciendo que así se cansan más los rivales para la competencia de la Super Villa.