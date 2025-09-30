Asesinato de estilista Miguel de la Mora en Polanco fue un ataque directo: Mauricio Tabe

Tras lamentar el homicidio del estilista Miguel de la Mora, ocurrido el lunes en Polanco, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que se trató de un ataque directo y no de un cobro de piso ni resultado de un incremento de la violencia en esa zona, porque la demarcación se mantiene como una de las más seguras de la Ciudad de México.

“El homicidio que ocurrió el día de ayer en Moliere es un hecho lamentable que preocupa e inquieta a nuestros vecinos, no lo podemos minimizar. Con datos duros podemos confirmar que Polanco es una de las zonas más seguras de la Ciudad de México, es uno de los 10 de los 72 sectores que tiene la policía en donde menos delitos ocurren”.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. ı Foto: Cortesía

Sin embargo, el alcalde de Miguel Hidalgo, dijo que ha pedido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzar la vigilancia y en especial los operativos de revisión de motocicletas en toda la alcaldía, ya que este tipo de vehículos son utilizados en muchas ocasiones para cometer este tipo de delitos.

Mauricio Tabe informó que la alcaldía está colaborando y dando todo el apoyo a la SSC para que investigue y detenga a las personas responsables de este delito y no quede impune.

Finalmente, dijo que seguirán trabajando de manera coordinada con las instancias locales para que Miguel Hidalgo siga siendo una de las zonas más vigiladas y seguras de la Ciudad de México.

cehr