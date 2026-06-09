Refuerzan el Jardín Flotante ante lluvias

Un grupo de personas camina en el Jardín Flotante Tlallipan, ayer, en la mañana.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, anunció que para evitar filtraciones de agua del Jardín Flotante Tlallipan a la estación San Antonio Abad, de la Línea 2 del Metro, colocarán más bajadas de agua y canalones.

El funcionario local explicó en conferencia que las obras de reforzamiento iniciarían durante la madrugada de este martes, tras la operación del Sistema de Transporte Colectivo. El objetivo, precisó, es ampliar el número de bajadas pluviales de líquido que capta la techumbre.

“Ésa va a ser una de las primeras acciones: ampliar bajadas de agua de lluvia y colocación de algunos canalones, complementarios a los que ya se colocaron, para garantizar el escurrimiento y que no tenga problemas de goteras”, mencionó.

El Dato: Por sus flores, árboles y arbustos, este espacio verde en Tlalpan es considerado como el más largo de la Ciudad de México en funcionar como un sitio polinizador.

Aclaró que, incluso, de ser necesario hay una posibilidad de ampliar las bajadas y canalones para garantizar un buen escurrimiento del agua de lluvia.

Esto, porque usuarios de redes sociales reportaron goteras y encharcamientos en la estación San Antonio Abad que fue reinaugurada este domingo por el Gobierno de la Ciudad de México junto con el Jardín Flotante Tlallipan.

En la conferencia llevada a cabo en este nuevo espacio peatonal, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que hoy encabezará la reapertura de 19 estaciones de las Líneas 2, 3, 7 y 8 del Metro que permanecían cerradas por trabajos de rehabilitación.

5.6 años han pasado desde la apertura de la L-2 del Metro

La mandataria capitalina destacó que la mayor parte de la inversión destinada a la rehabilitación de la Línea 2 se concentró en trabajos de mantenimiento integral de la infraestructura.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, para estos trabajos invirtieron mil 500 millones de pesos de recursos federales y 600 millones de pesos adicionales provenientes del presupuesto del Metro, por lo que alrededor de dos terceras partes de los recursos se utilizaron para labores de mantenimiento, mientras que el resto se destinó a la intervención y mejoramiento de estaciones.

“Lo fundamental (del presupuesto) fue a las tripas del mantenimiento de la Línea 2 y el sistema antiincendios… eso significó hoy tener un sistema importante contra incendios. Ya se inauguró la primera estación”, agregó el secretario de Movilidad, Héctor García Nieto.

1.8 kilómetros de largo mide el Jardín Flotante Tlallipan

Brugada Molina además informó que este 8 de junio se realizará la entrega de la Línea 0 Chapulín y la Línea 14 Animales Silvestres del Trolebús.

La ruta 0 Chapulín conectará la estación Chapultepec del Metro con Ciudad Universitaria, mientras que la 14 Animales Silvestres recorrerá el trayecto entre Chapultepec y el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

Ambos servicios forman parte de la estrategia de movilidad impulsada por el Gobierno capitalino para fortalecer la conectividad mediante transporte eléctrico y facilitar los desplazamientos de habitantes y visitantes, especialmente en el Mundial de Futbol, el cual iniciará el jueves con el partido entre México y Sudáfrica.