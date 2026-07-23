Brugada: Mundial deja legado de 2 mil obras de infraestructura en CDMX

LA JEFA de Gobierno, ayer, con su Gabinete

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el informe final de la Ciudad de México como sede del Mundial de Futbol 2026, donde aseguró que el torneo dejó un legado permanente de dos mil obras de infraestructura, una derrama económica de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, más de 12 millones de asistentes a actividades públicas y la llegada de más de cuatro millones de visitantes de más de 80 países.

Durante el evento La Pelota Vuelve a Casa: la mejor sede, los mejores resultados, la mandataria local sostuvo que la capital “es la otra campeona del Mundial” y afirmó que las inversiones realizadas permanecerán “durante generaciones”.

El Tip: Sobre las cuatro personas que fallecieron en Reforma durante los festejos mundialistas, la Jefa Gobierno, Clara Brugada, reiteró su solidaridad con sus familias.

“La ciudad fue la alegría del mundo; la sede con más gente en las calles y más Festivales Futboleros gratuitos. Instalamos más de 50 puntos para que la población pudiera disfrutar gratuitamente de los partidos del Mundial”, dijo.

Brugada Molina destacó entre las principales obras la construcción o rehabilitación de 500 canchas deportivas, la renovación integral del Tren Ligero El Ajolote, con una inversión de dos mil 600 millones de pesos y 17 nuevos trenes.

61 por ciento aumentó el gasto de turistas internacionales

También están la modernización de la Línea 2 del Metro, cuatro nuevas rutas de electromovilidad, el Jardín Flotante Tlallipan, la ciclovía Gran Tenochtitlán, más de 600 obras hidráulicas con una inversión de 7 mil millones de pesos, 250 kilómetros de repavimentación, entre otras.

En materia de participación ciudadana, aseguró que 12 millones de personas disfrutaron del Mundial en espacios públicos. De ellas, 2.5 millones acudieron al Fan Fest del Zócalo; 461 mil asistieron a los Festivales Futboleros en las alcaldías; 460 mil ingresaron al Estadio Banorte.

Además, junio fue el mes con menos homicidios en 15 años y que el Mundial dejó una derrama económica de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos.

Además Brugada Molina destacó que el Mundial en la capital permitió la creación de 100 mil empleos formales, la cifra mensual más alta registrada en la ciudad.