En días, la conexión del Metro con Jardín Flotante

Los trabajos para conectar el Metro Chabacano con el corredor seguían ayer.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, estimó que esta semana abra el acceso del Jardín Flotante Tlallipan de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, cuya conclusión, sostuvo, depende de este órgano.

El funcionario capitalino aclaró a medios de información que esa conexión no forma parte del corredor, sino de la estación del Metro.

“Esa conexión es la estación Chabacano, no es parte del Jardín. El Jardín ya concluyó y lo que ahorita estamos por terminar es la estación Chabacano”, explicó.

Basulto Luviano señaló que la obra requirió trabajos adicionales por parte del Metro, entre ellos la sustitución de instalaciones relacionadas con la operación del Sistema de Transporte Colectivo y adecuaciones eléctricas, por lo que aseguró que no se trató de una intervención menor.

“Tiene que ver con un tema de coordinación con el Metro, porque además de la construcción que se hizo, se hicieron trabajos del propio Metro. Se sustituyeron líneas respecto de la operación del Metro, temas eléctricos”, dijo.

El secretario local indicó que, tras revisar los trabajos pendientes, la conexión podría abrirse en los próximos días con la instalación de torniquetes.

“Haciendo un balance de los faltantes de los trabajos, en los próximos días de esta semana abrimos la estación Chabacano”, afirmó el funcionario local.