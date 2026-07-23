Defiende Morena Plan General de Desarrollo

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México criticó que legisladores locales y federales del Partido Acción Nacional (PAN) afirmaran que el nuevo Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045 sea un esquema de control disfrazado de participación ciudadana.

En conferencia, el diputado local Paulo Emilio García González sugirió que el blanquiazul posiblemente esté interesado en frenar el plan debido a la defensa de presuntos intereses empresariales ligados a sus legisladores.

El Dato: El PAN llamó el martes a frenar la aprobación del PGD, pues consideró que hay disposiciones que violan la Constitución y los derechos humanos.

“Pues vamos a echarle ojo pues de a nombre de quién hablan, quizá anden de voceros de algunas empresas que les financian sus campañas, pero sí es muy extraño que el PAN ha buscado que no se concrete el plan de desarrollo de la ciudad.

“Entonces, ¿a quién le conviene una ciudad sin normas firmes de planeación y ordenamiento urbano? Donde no manda la planeación, el interés público, pues manda el dinero”, mencionó el congresista guinda en la ciudad.

Esto, porque el pasado martes la legisladora federal panista, Margarita Zavala, dijo públicamente que esta nueva planificación busca diluir los Comités de Participación Comunitaria y concentrar más facultades en la Jefatura de Gobierno.

500 páginas tiene el plan, según lo dicho por el PAN

Además, ha habido señalamientos de otros integrantes del blanquiazul, quienes denuncian una presunta falta de transparencia en el proceso del PGD.

El plan busca establecer las bases para construir un proyecto de ciudad a partir de 28 ejes temáticos, entre los cuales se abarcan rubros como movilidad, justicia laboral, seguridad, vivienda, turismo, salud, entre otros.

Al respecto, la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinosa, lamentó que el tema se convierta en un tema político, a pesar de la participación ciudadana, incluso de oposición.

“Yo estuve en el foro de Miguel Hidalgo. Incluso les voy a compartir la grabación. No fue un foro sencillo ni cómodo. También estuvo presente Gabriela Salido, funcionaria de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Todo lo que ahí se recogió, precisamente lo que tú comentabas, hoy está reflejado en el Plan General. Lo que hoy contiene este Plan General existe gracias a la gente, gracias a las personas que participaron”, dijo.

Los legisladores del partido guinda indicaron que, la estructuración y aprobación del nuevo PDG presenta un 55 por ciento de avance.

El documento, cuya presentación se realizó en octubre de 2025 ante el Congreso de la Ciudad de México, contempla un total de nueve fases, de las cuales cinco ya se concluyeron y cuatro restantes aún están en etapa de validación.

Bravo Espinosa explicó que, al día de hoy, el proyecto se encuentra aún en una etapa de sistematización para reformular o adecuar algunas de sus propuestas.

“Hoy (el plan) está en el proceso número seis de la sistematización de las propuestas y la reformulación y adecuación.

“¿De qué? Pues de todas estas fechas de la consulta, nosotras y nosotros como grupo parlamentario, llevamos al Instituto de Planeación, todas las propuestas y la sistematización de los foros, de las reuniones, de las charlas que realizamos para que pudiesen ser consideradas en el Instituto de Planeación y en la formulación de este plan”, dijo la legisladora.

En conferencia de prensa, Bravo Espinosa también subrayó que los siguientes pasos previo a la entrada en vigor del PGD 2025-2045, serán el aval del proyecto por la Junta de Gobierno capitalina, su remisión a la Jefatura de Gobierno y una posterior aprobación del documento en el Congreso local, donde el oficialismo tiene mayoría para lograr el aval.