Ángela Aguilar confiesa que ‘tiene miedo’ tras recibir reconocimiento en La Musa Awards 2025 | VIDEO

Ángela Aguilar reapareció para recibir un reconocimiento por su trayectoria en La Musa Awards 2025, ceremonia organizada por el Salón de la Fama de Compositores Latinos que se llevó a cabo en Miami y donde admitió que sentía miedo de estar en un lugar lleno de gente.

La gala reunió a importantes representantes de la música como Enrique Bunbury, Andrés Castro, Charles Fox, Jorge Luis Piloto, Nelson Estévez, Juan Hidalgo, Lenny Tavárez y Ángela Aguilar, que fue reconocida con el premio ‘La Musa Elena Casals Awards 2025′.

Así fue la nueva aparición de Ángela Aguilar

Al evento la cantante asistió luciendo una cola de caballo y un vestido con estampado floral de color claro de tirantes, así como un maquillaje simple y natural. También llevaba plataformas transparentes.

Sobre el escenario, la artista dio un discurso para aceptar su galardón: “Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo pero no dejar de hacerlas y estar ahorita en este punto de mi vida en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo”, admitió.

“Escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo, aún incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido. Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento”, agregó.

La famosa también mencionó que sabe que “todavía le falta mucho” por hacer en la industria musical y con su carrera, pero espera convertirse en uno de los grandes artistas a través del tiempo y su arte.

“Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error, pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción, sino una costumbre. Apoyarnos no debería ser una excepción sino una costumbre. Gracias a todos que me han apoyado en este tiempo tan difícil”, destacó.

A pesar de su mensaje y haber recibido aplausos, las redes sociales no fueron tan generosas con Ángela Aguilar, pues fuera de las redes sociales de fans con comentarios limitados, el público criticó a los premios y la victoria de la famosa. Te dejamos algunos de los mensajes: