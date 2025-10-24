Ángela Aguilar canta con Julión Álvarez en show de Nodal en Jalisco

El cantante Christian Nodal ofreció una presentación muy esperada en el palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, donde contó con la participación de su esposa Ángela Aguilar y Julión Álvarez.

Durante el show, el intérprete de “Botella Tras Botella” cantó por separado con cada uno de sus invitados, y, ya con el ambiente en alto, finalizaron con una presentación conjunta que se volvió viral.

Además, el polémico matrimonio no temió a demostrar su afecto con varios besos, mientras Julión y el público celebraban. Sin embargo, en redes sociales los seguidores del cantante de “Regalo de Dios” aseguraron que cantar con la pareja era mala publicidad y fue muy criticado.

Julión Álvarez canta con Ángela Aguilar en show de Nodal y es criticado en redes

El cantante Julión Álvarez subió al escenario para cantar junto a Christian Nodal anoche, en las Fiestas de Octubre, y luego Ángela Aguilar se unió. Los tres lucieron atuendos en color negro.

Después de unas interpretaciones individuales, los tres decidieron unir fuerzas para interpretar juntos y encender al público. Entre los temas que cantaron se encuentra “Qué Agonía”, de Ángela Aguilar y Yuridia.

Tras la interpretación de la hija de Pepe Aguilar, Nodal no dudó en plantarle un beso a su esposa, gesto que fue aplaudido por Julión.

Además, Ángela y Julión Álvarez interpretaron “La Chancla”, una canción muy popular en la cultura mexicana, que era interpretada por Antonio Aguilar, el abuelo de la joven artista.

Sin embargo, el momento que más se viralizó no fue únicamente la colaboración musical sino un apasionado beso que Ángela Aguilar y Christian Nodal protagonizaron ante la mirada del público y las cámaras.

La escena se dio justo cuando Julión Álvarez y Ángela Aguilar se estaban poniendo de acuerdo para decidir qué canción cantarían juntos. En ese instante, el público comenzó a corear “Beso, beso”.

Julión los escuchó, aceptó la sugerencia, y Christian Nodal decidió complacer a sus seguidores, por lo que volteó hacia su esposa, la tomó del rostro y le plantó un beso. La emoción del público fue evidente y Julión Álvarez les regaló un enérgico aplauso, quien no ocultó su sorpresa y su apoyo al gesto romántico.

El suceso desató reacciones encontradas en redes sociales.

Mientras algunos internautas aplauden la naturalidad del momento, otros criticaron a Julión Álvarez por haber compartido el escenario con una pareja tan polémica, dadas las críticas que los jóvenes cantantes han recibido por su apresurado matrimonio y presunta infidelidad a la expareja de Nodal, Cazzu.

También hubo quienes señalaron que la muestra pública de afecto entre Nodal y Aguilar resultó incómoda para algunos asistentes.